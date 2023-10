Die Country- & Line Dance-Friends Hochrhein feierten ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Tanztag in der Alemannenhalle Wutöschingen. Bereits seit Monaten ausverkauft, strömten die 300 Besucher schon auf 15 Uhr nachmittags in die Halle – und tanzten bis spät in die Nacht fast ununterbrochen auf der großen Tanzfläche.

Der Vorsitzende der Country- und Line Dance-Friends Hochrhein seit 2016 Herbert Wanka begrüßte die 300 Besucher und legte Musik auf bei der Feier zum zehnjährigen Vereinsbestehen.

Neue Tänze wurden von vier Tanzlehrern einstudiert, Gudrun Schendel, Sarah Meusburger Barbara Gäng und Michael Müller. Zum Aufwärmen und zwischendurch tanzten die Gäste einfach so aus Spaß am Line Dance.

Tanzgäste wagen sich auf die Bühne Video: Yvonne Würth

Durch ihre Anwesenheit auf der Tanzfläche zeigten sie auch beim Auftritt der Countryband Silver Highway aus Renningen nahe Stuttgart, welche Lieder sie bevorzugten.

Auch hier wimmelte es bis auf ein oder zwei Ausnahmen mit Tanzlustigen auf 250 Quadratmetern und die Stühle blieben leer. Viele kamen zum Anlass gekleidet bzw in Vereinskleidung, zu den Besuchern gehörten unter anderem die Silver-Moon Dancers aus Salem, die Black Forest Line Dancer, die Shoe Shiners, die Dancing Flames, das Eagle Linedancers Party-Team, die Rocky Baar Diamonds und die Woodlebridge Linedancers aus Titisee-Neustadt.

Abschied der Burning Eagles

Gudrun Schendel ist Initiatorin des Vereins, Kursleiterin, längst Ehrenmitglied und Leiterin der Burning Eagles. Diese Gruppe schloss ihren großen Erfolg nach acht Jahren nun mit einem letzten öffentlichen Auftritt ab und zeigte auch bei der vom Publikum gewünschten Zugabe eine tolle Leistung.

Die Zugabe der Burning Eagles Video: Yvonne Würth

2015 gegründet haben die Burning Eagles bei Tanzwettbewerben teilgenommen und Preise abgeräumt, unter anderem in Konstanz als Gruppensieger und Gesamtsieger. Die Ausstrahlung ihres Auftrittes beim Fernsehen (SWR) wird im Januar erfolgen. Die Choreographien stammen von Gudrun Schendel.

Das sagen die Besucher

„Die Tanzart, dass man sein ganzes Gefühl reingeben kann und dass alle das Gleiche tanzen. Dass du wirklich merkst, wie die Leute aufgehen beim Tanzen, das ist das Größte“, erklärte Michael Müller aus Lauchringen.

„Das Tolle am Line Dance ist, es sind alle fürs Gleiche da, die Männer und Frauen, sie tanzen alle. Es ist wie eine große Familie. Und es sitzt keiner betrunken in der Ecke“, meinte Gabi Haas aus Salem.

Roland Kaiser aus Wutöschingen meinte: „Musik und das ganze Ambiente macht Spaß. Du musst nicht unbedingt einen Partner haben beim Tanzen, jeder kann individuell für sich etwas tanzen und einfach das Gesellige.“

„Die Gemeinschaft fasziniert mich einfach. Du brauchst keinen Partner, du kannst alleine tanzen. Man trifft immer wieder die gleichen Leute auf der Veranstaltung“, erklärte schließlich Nicole Melcher aus Renningen bei Leonberg.

