von Yvonne Würth

Mit einem Sommerkonzert verabschiedeten die Musiker des Musikvereins Wutöschingen ihren spanischen Dirigenten Antonio Planelles Gallego. Ein herausragendes Konzert stellte das Ende der Zwangspause für die Wutöschinger Musiker während der Pandemie dar.

Während der vergangenen Wochen und Monate hatten sie viele Stunden vor dem Bildschirm verbracht und sich mit Online-Proben fit gehalten, bis sie seit Pfingsten wieder zusammen im Freien proben durften. „Wir haben schon gleich gemerkt, die Leute brauchen das, alleine schon fürs Herz. Es war einfach toll, Toni hat eine Mordsshow gemacht“, freut sich der Vorsitzende Bodo Dohse.

Für das Konzertprogramm waren Stücke ausgewählt worden, die sich die Musiker während der Online-Proben am häufigsten gewünscht hatten. Gespielt wurden folgende Stücke: „Festival Spirit“, „Aladdin“, „Wild Cat Blues“, „Under The Boardwalk“, „Zeitlos“, „Toto In Concert“, „Bon Jovi Rock Mix“, „Don‘t Stop Believin“, „Daft Punk Medley“ und „The Greatest Show“. Eigentlich war ein lockeres Freiluftkonzert geplant, doch angesichts der unsicheren Wetterlage hatten die Musiker und ihre Gäste in der Alemannenhalle Platz genommen. Für 160 Gäste war gestuhlt worden, viele Plätze waren besetzt.

Das Sommerkonzert des Musikvereins Wutöschingen war einer der Lichtblicke der Lockerungen seit Pfingsten. | Bild: Yvonne Würth

„Es war ein sehr emotionaler Abschied“, erläutert der Vorsitzende Bodo Dohse. Dirigent Antonio Planelles Gallego geht aus privaten Gründen nach Wien, außerdem war bereits bekannt gewesen, dass es ihn mit dem Master-Abschluss im August weiterzieht. Bereits mehrere Abende mit Probedirigaten haben die Musiker nun hinter sich. Ob ein potenzieller neuer Dirigent für den Verein dabei sein wird, zeigt sich in den nächsten Wochen.

Der Musikverein Wutöschingen mit 72 Musikern ist auf Dirigentensuche. Der Kontakt ist möglich beim Vorsitzenden Bodo Dohse unter Telefon 07746/31 39 und per E-Mail (vorstand@mv-wutoeschingen.de).