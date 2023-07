Der Radsportverein Ofteringen feierte drei Tage lang seinen 110. Geburtstag als Sommerfest neben der Klosterschüer Ofteringen gefeiert.

Am Samstag erzielten die Frösche Wutöschingen beim Menschenkicker-Turnier gleich die beiden ersten Plätze. Der Vorsitzende Andreas Merk beglückwünschte den Verein bei der anschließenden Siegerehrung zu dieser herausragenden Leistung. Der dritte Platz ging an die Gruppe „Gipfelstürmer.“ Die Stimmung während der Spiele reichte von entspannt bis aufgeregt, während sich die Kinder unter den Wasserneblern vergnügten, spornten die Großen ihre Mannschaften an, die konzentriert in den beiden Menschenkicker-Boxen spielten.

Insgesamt spielten 20 Mannschaften um den Pokal. Als Verein, aus dem gleichen Dorf oder einfach nur Freunde, alle hatten sich bereits für die Namensgebung und Verkleidung etwas Lustiges ausgedacht. Es spielten der SC Donnerbalken, die Bandanas, die Geranier, der FC Gipfelstürmer, Just call us princess, Diewo5erwerdewolle1 und 2, old man in new cars, Lanzekracher, Fettbemmraudis, FC Biercelona, Sturm der Liebe, FC Arsenal Longdong, SV Panama, Iburger Teufelsknechte, 1. FC Venus, Sportsfreunde Promilla, Turnierleitung gibt ein aus und die wo wän. Lediglich die Rüttis Horheim blieben bei ihrem bekannten Namen. Niklas Nüssle hielt die Ergebnisse der Schiedsrichter auf der großen Tafel fest. Und der Radsportverein hatte für genügend Schattenplätze und für leckeres Essen und DJ Maxi am Abend für Unterhaltung gesorgt.

Gestartet wurde das Fest bereits am Freitag mit dem Handwerkervesper. Die Happy Shakers mit Dirk Schniepper und Frank Schmidt spielten zur Unterhaltung auf. Eine Gruppe von Frauen nutzte die Gelegenheit und vergnügte sich mit Line-Dance, einfach nur so zum Spaß. Am Sonntag wurde das Zelt bereits früh geöffnet und der Musikverein Degernau sorgte für ein zünftiges Frühschoppenkonzert unter der Leitung von Fabian Korhummel. Währenddessen genossen die vielen Gäste ein leckeres Mittagessen.

Tanja Maurer und Frank Döbele übernahmen beim Sommerfest nachmittags die musikalische Unterhaltung als Duo Take Two.