Gegen 15.30 Uhr hatte der 54-Jährige mit seinem Mercedes den Lkw überholen wollen. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Pkw nach rechts und streifte den Tank und das linke Vorderrad des Sattelzugs. Dessen Fahrer bremste stark ab, der Mercedes fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Stühlingen weiter, so die Polizeiangaben. Nach ein paar Minuten sei der Mercedes-Fahrer wieder an die Unfallstelle zurück gekommen, wo der Lkw wartete. Beide Unfall-Beteiligte hätten sich kurz unterhalten, dann sei der Mercedes-Fahrer ohne Einigung und Austausch der Personalien wieder davon gefahren. Der Lkw-Fahrer alarmierte die Polizei, die den Unfall-Verursacher aufgrund des abgelesenen Kennzeichens rasch ermittelte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1000 Euro.