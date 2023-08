Sommerzeit ist Urlaubszeit und genau die richtige Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Da kommen die Tipps von Annette Loll gerade richtig. Die Leiterin der Mediothek in Wutöschingen hat drei Bücher ausgesucht, die wir heute vorstellen. Eines ist für Kinder ab sieben Jahre, eines für Teenager ab zwölf und ihre dritte Empfehlung ist ein spannender Roman mit realistischem Hintergrund für Erwachsene. Alle empfohlenen Bücher können in der Mediothek ausgeliehen werden.

Das Kinderbuch

Die Autorin der Geschichten um den Romanhelden Emil Einstein hat, so steht es in ihrer Biografie, schon im Alter von neun Jahren gerne geschrieben. Suza Kolb war sogar schon bei einer Lesung in der Mediothek zu Gast. „Die Art, wie sie vorgelesen hat, entführt einem in ihre Erzählungen. Man kann sich alles genau vorstellen“, zeigt sich Annette Loll von der Kinderbuchautorin angetan. Diesen Effekt sieht sie auch, wenn man das Abenteuer von „Emil Einstein – Das fabelhafte Schatzfindegerät“ selbst liest.

Annette Loll empfiehlt das Kinderbuch „Emil Einstein – Das fabelhafte Schatzfindegerät“ von Suza Kolb als Sommerlektüre. | Bild: Edinger, Gerald

Der junge Erfinder hat eine besondere Gabe: er kann mit Tieren sprechen. Im dritten Buch dieser Reihe geht es um die geheimnisvolle Suche nach einem Schatz bei einem Camping-Wochenende an einem See. Emil baut dafür ein ganz spezielles Gerät. „Das Buch eignet sich zum Vorlesen für Kinder ab fünf Jahren, ab sieben Jahre können Jungen und Mädchen Emils Abenteuer selbst lesen und in die Geschichte eintauchen“, sagt die Leiterin der Mediothek.

Das Jugendbuch

„Identity X – Wer ist Boston Coleman?“ handelt von einem ganz normalen 14-jährigen Jungen, dessen Welt durch das Auftauchen eines Doppelgängers völlig aus den Fugen gerät. Plötzlich steht das FBI vor der Tür. Die Bundebeamten verdächtigen Boston, sich eine Waffe besorgt und damit einen Geldtransporter überfallen zu haben.

Annette Lolls Buchtipp für Jugendliche als Lektüre für den Sommer: „Identity X – Wer ist Boston Coleman?“ von Frank Maria Reifenberg. | Bild: Edinger, Gerald

Und sie haben sogar Beweise dafür. „Das ist ein spannender, actionreicher Thriller für Jugendliche ab zwölf Jahren – das Buch ist auf jeden Fall nichts, für entspannte Strandkorbstunden“, verrät Annette Loll. Jugendbuchautor Frank M. Reifenberg machte eine Ausbildung zum Buchhändler. Seit über 20 Jahren schreibt er vorwiegend Kinder- und Jugendbücher, verfasst aber auch Drehbücher für Film und Fernsehen.

Mediothek Die Mediothek in Wutöschingen wird von Annette Loll hauptamtlich geleitet, Stefanie Büche unterstützt sie dabei sowohl haupt- als auch ehrenamtlich. Sie bietet eine umfangreiche Auswahl an Kinder– und Jugendbüchern, Sachbüchern, Romanen und Zeitschriften. Zahlreiche DVD-Filme, Kinderhörspiele sowie Hörbücher für Jugendliche und Erwachsene. Die Öffnungszeiten sind in den Sommerferien bis zum 10. September: Montag von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Danach ist die Mediothek Wutöschingen wieder wie folgt geöffnet: Montag und Freitag, 16 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 9.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, 16 bis 19 Uhr.

Das Buch für Erwachsene

Immer wieder erlebe sie, dass Besucher der Mediothek sie nach einer Empfehlung fragen: „Dann freut es mich natürlich, wenn sie das Buch und damit meinen persönlichen Geschmack gut finden.“ Gemeinsam mit Stefanie Büche sucht sie die Neubestellungen aus. Dabei spielen die Empfehlungen des Großhändlers ebenso eine Rolle, wie Bestsellerlisten und Tipps von Besuchern der Mediothek. Der Roman von Ermal Meta „Morgen und für immer“ bewegt sie persönlich. Meta ist ein italienisch-albanischer Songwriter und landete gleich mit seinem Debüt-Roman einen Bestseller.

„Morgen und für immer“ von Ermal Meta ist Annette Lolls Buchempfehlung für Erwachse. | Bild: Edinger, Gerald

Die Geschichte spielt im totalitär regierten Albanien von 1943. Der Held der Geschichte, Kajan, lebt abgeschieden von den Kriegswirren mit seinem Großvater in einem kleinen Bergdorf. Dann erscheint ein deutscher Deserteur, der ihm das Klavierspielen lehrt. Er vierliebt sich in Elizabeta, die Tochter eines Regimekritikers, das hat Folgen, denn Kajans Mutter ist Chefin des Geheimdienstes. „Der Roman beruht teilweise auf wahren Begebenheiten und zeigt, wozu Menschen in einem totalitär geführten Staat fähig sind, wie weit sie für ihre Überzeugung gehen und wie grausam sie dabei sein können“, erzählt Annette Loll. Die Geschichte hat ihr Interesse geweckt, weil totalitäre Systeme derzeit wieder ein Thema sind.