Wutöschingen (pm/sav) Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen-Stiftung hat die Kinder der Region zum vierten Mal in Folge zu einer Theateraufführung in der Alemannenhalle Wutöschingen eingeladen. Rund 150 Kinder waren zum Stück der Nimmerland Produktion angemeldet und hatten viel Spaß während der knapp einstündigen Vorstellung von „Zacharias, der kleine Zahlenteufel“. Dies scheibt die Volksbank in einer Pressemitteilung.

In dem Stück trafen die Kinder auf Zacharias, den kleinen Zahlenteufel, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt von der Zahlenplage zu befreien. Als der große „G“ davon erfährt, schlägt er Zacharias eine Wette vor: Drei Aufgaben aus dem alltäglichen Leben soll er lösen, nur Zahlen darf er nicht verwenden. Mit viel Witz und stimmungsvoller Musik lernten die Kinder mit Zacharias, dass Zahlen im Alltag unentbehrlich sind und wie wichtig es ist, auch außerhalb des Mathematikunterrichts rechnen zu können. Am Ende der Vorstellung durften sich die Kinder eines von fünf Rätselspielen aussuchen und dieses mit nach Hause nehmen.