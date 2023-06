Martin Beha aus Herzogenweiler hat die 14. Landesmeisterschaft für Forwarder in Niedersachsen gewonnen. Zweiter wurde mit knappem Abstand der ehemalige deutsche Meister Günter Weismann aus Bayern und dritter der neue Niedersachsen-Meister Leon Schäfer. Nachdem Beha vor Kurzem auch den Schweizer Wettbewerb gewinnen konnte, war dieser Wettkampf auf der Forstmesse eine weitere Bestätigung seiner überragenden Fähigkeiten an den Schalthebeln des Holzrückefahrzeugs. Angetreten waren 14 Kandidaten. Ein Vorentscheidungswettbewerb trennte die Spreu vom Weizen. Dabei mussten von den Bewerbern Holzklötze zu einem Turm gestapelt werden, und das in zwei Minuten.

Die besten acht aus diesem Wettbewerb waren für die Endrunde qualifiziert. Hier wurden jeweils zwei Kontrahenten auf die Bahn geschickt, um im Vorwärtsgang unter Zeitdruck diffizile Aufgaben zu meistern: Als erstes mussten rechts und links vom Fahrzeug jeweils fünf Fichtenstämme, die im Neunziggradwinkel zum Gefährt lagen, einzeln aufgenommen und exakt aufeinander abgestimmt aufgeladen werden. Als nächstes mussten Stämme unter einem Gestell von locker aufgelegten Latten hervorgezogen werden, ohne dass die Flachhölzer ihre ursprüngliche Lage veränderten. Die letzte Prüfung bestand darin, fünf Stämme, die diagonal zum Fahrzeug lagen, aufzunehmen. Wichtig war dabei die exakt abgestimmte Lagerung mit einer Fehlertoleranz von maximal 10 Zentimetern. Danach erfolgte die Rückfahrt zum Zielstamm und zur Zeitabnahme.

Der Zweikampf zwischen Martin Beha und Günter Weismann endete extrem knapp. Weismann war zeitlich zwar minimal vorn, aber kurz vor Schluss unterlief ihm ein kleiner Fehler, und das war die Entscheidung zugunsten des Schwarzwälders. In diesem Geschäft braucht man eben auch Glück und gute Nerven. Am Ende des Wettstreits fragte ein Reporter den Sieger, wie viel er für den Wettkampf geübt habe. Da tat der „wackere Dachtraufschwabe nur spöttisch um sich blicken“ und sagte: „Jeden Tag zehn bis zwölf Stunden.“ Dazu muss man wissen, dass Martin Beha einem Ein-Mann-Betrieb vorsteht. Für ihn gilt: Egal, ob er in den heimischen Wäldern quasi im Akkord die geschlagenen Hölzer an die Wegeränder transportiert, oder ob er sich die Stämme an den steilen Schwarzwaldhängen krallt, ob er für den Naturschutzbund ein Moor durchpflügt, oder ob er für einen Kleingärtner eine große Tanne fällt – er ist überall in seinem Element und klettert sogar, wenn nötig, mit seiner Motorsäge auf den höchsten Baum und verarbeitet ihn abwärtssteigend zu Kleinholz.

2024 soll die Deutsche Meisterschaft in der Forwarder-Disziplin laut Kuratorium für Wald und Forst (KWF) in Schwarzborn/Hessen stattfinden.