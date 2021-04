von Yvonne Würth

Die Gemeindereferentin Marita Durek der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen gibt einen Einblick in ihre Arbeit und erläutert das Sakrament der Erstkommunion während der Pandemie.

Der Weg zur Religionslehrerin

Marita Durek, Jahrgang 1964, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und war viele Jahre als Mutter von vier Kindern aktiv. „Je älter die Kinder waren, desto mehr habe ich in Rheinheim ehrenamtlich in der Kirche mitgearbeitet“, erläutert sie in einem Telefongespräch mit dieser Zeitung.

Ein theologischer Kurs, den sie während einer zweijährigen Ausbildung für ihr Ehrenamt besucht hatte, schloss mit dem Angebot weiterer Entwicklungsmöglichkeiten. Daraufhin startete Marita Durek voll durch und nutzte die Möglichkeit, sich nebenberuflich theologisch weiterzubilden. Über Ausbildungseinheiten an Wochenenden, die individuell um die Familie herum angepasst werden konnten sowie in Absprache mit der Ausbildungsleitung, legte die gelernte Krankenpflegerin die Prüfungen zur Gemeindereferentin und Religionslehrerin in den Bildungshäusern der Erzdiözese Freiburg ab.

„Inzwischen sind die Kinder alle aus dem Haus und ich bin Großmutter. Die Familie steht nicht mehr an erster Stelle, was die tägliche Gestaltung angeht.“ Seit 2007, in der Phase der Berufseinführung, ist die 57-jährige Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen aktiv, die Prüfungen schloss sie im Jahr 2010 ab. Zum Berufsbild gehörte auch die Ausbildung als Religionslehrerin.

Alles rund um die Kommunion 2021 Die Pfarreien Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen mit 7200 Gläubigen umfasst die sechs Pfarreien Bühl (Maria Himmelfahrt Bühl mit Filiale Riedern am Sand), Erzingen (St. Georg Erzingen mit Rechberg und Weisweil), Geißlingen (St. Katharina Geißlingen), Grießen (St. Peter und Paul Grießen), Schwerzen (St. Johannes der Täufer Schwerzen mit Horheim) und Wutöschingen (St. Maria Magdalena mit Degernau). Die Kommunion Die Termine der Erstkommunion 2021 sind am 10./11. Juli in Schwerzen, am 17./18. Juli in Wutöschingen, am 24. Juli in Grießen und am 25. Juli in Erzingen. Die Referentin Für Anregungen, Fragen und Gespräche steht Gemeindereferentin Marita Durek unter Telefon 07742/850 15 79 oder per E-Mail (durek@kath-sekw.de) zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.kath-sekw.de).

In den beiden Klettgauer Grundschulen Erzingen und Grießen ist sie vier Stunden tätig: „Ich habe den Luxus, dass ich die dritten Klassen unterrichten darf. Ein Jahr lang die Kinder kennenlernen zu dürfen, das ist spürbar.“

Einstimmung auf das Fest

Als Mitte März 2020 der erste Lockdown in Kraft trat, war lange offen, wann die Erstkommunion anzusetzen war. „Insgesamt war die Planung für Oktober sehr gut, die Vorbereitung war fast abgeschlossen vor dem Lockdown und nach den Sommerferien war genügend Zeit, die Kinder abzuholen und auf das Fest einzustimmen.

Marita Durek ist seit 2007 Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Bereits im Vorjahr hatte sie die Erstkommunionkinder unter Pandemiebedingungen vorbereitet, auch für dieses Jahr hat sie Ideen und Wege gefunden, wie Vorbereitung und Feier coronakonform möglich sind. Im Archivbild von 2020 die Gruppe in der Kirche St. Johannes der Täufer Schwerzen mit Gemeindereferentin Marita Durek und Pfarrer Frank Malzacher (oben, rechts). | Bild: Yvonne Würth

Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir das so gemacht haben“, erklärt Marita Durek.

Die Gruppen in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen wurden außer für die große Kirche Erzingen jeweils geteilt, damit die Familien in den Kirchen genügend Platz auf Abstand hatten. „Was überall gefehlt hatte, war die Prozession mit dem Musikverein, das Einziehen der Kinder unter musikalischer Begleitung. Wir hatten weniger Mitmach-Elemente für die Erstkommunionkinder, um Kontakt zu vermeiden. Es wurden andere Formen gesucht, welche in der Sitzbank von den Kindern ausgeführt werden können.“

Nach Online-Treffen im kollegialen Austausch, die über die Erzdiözese Freiburg angeleitet waren, hatte Marita Durek das Hygienekonzept und neue Wege für die Feiern erstellt. Die Eltern zeigten nach den Gesprächen eine große Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Besonders gefreut hatte sich Marita Durek über die positiven Rückmeldungen von zunächst sehr skeptischen Eltern.

In der Regel werden die Kinder im dritten Schuljahr zur Erstkommunion-Vorbereitung eingeladen. Das angedachte Konzept während der Pandemie beinhaltet sechs Vorbereitungstreffen, welche jeweils unter den aktuellen Bestimmungen durchgeführt werden. Zweimal treffen sich zwei Familien zum Austausch, zwei weitere Treffen finden kontaktarm als Stationenweg in der Kirche statt. An den betreuten Stationen erhalten die Familien Impulse, welche sie dann eigenständig bearbeiten. Die abschließenden beiden Treffen werden als klassische Gruppenstunde oder in der Familie abgehalten. Ein ausführliches Begleitbuch mit Materialien und Inputs erleichtert den Familien das eigenständige Arbeiten. Als weitere Elemente der Vorbereitung sind außerdem kurze Gottesdienste für die Familien vorgesehen.