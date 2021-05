von Yvonne Würth

In der Nacht zum 1. Mai hatten die Egginger ein Zeichen des Unmuts über die Fertigstellung des Bolzplatzes gesetzt. Geplant war die Fertigstellung auf das Frühjahr 2020.

Ob fertig oder nicht, seither ist coronabedingt das Spielen nicht erlaubt. Die Leinwand-Bande und Paletten wurden erfreut von den vielen Spaziergängern aufgenommen.

Auf die Bande wurden folgende Worte geschrieben: BER Arena Fertigstellung 2020 not 21 Maybe 22? Never ending project BER Arena Bauzeit: Bolzplatz = Flughafen BER! Adidas Nike. | Bild: Yvonne Würth

