von Lucia van Kreuningen

Magdalena Volpp feiert am Sonntag, 8. November, in Horheim ihren 100. Geburtstag. Sie ist eine der ältesten Einwohnerinnen der Gemeinde. Als geborene Pfeiffer ist die Jubilarin in Albbruck auf die Welt gekommen und in einer Werkswohnung der ehemaligen Papierfabrik Albbruck mit sechs Geschwistern aufgewachsen.

Arbeiten in der Papierfabrik

Nach ihrer Schulzeit hat Magdalena Volp in der Papierfabrik eine Anstellung als Papierprüferin gefunden. Damals gab es noch Abteilungen, in denen das Papier auf seine Beschaffenheit geprüft wurde. Bis zu ihrer Pensionierung war sie in der Papierfabrik tätig. 1941 war die Hochzeit mit dem Maler Paul Volpp. Das Ehepaar bekam einen Sohn und eine Tochter, die in München und Horheim leben. Als junge Frau erlebte die Jubilarin den Zweiten Weltkrieg mit seinen Schrecken und besonders den Bombenangriff auf den Bahnhof in Albbruck: „Eine Bombe fiel ganz nah an unserem Wohnhaus.“ Auch an die Hungerjahre im und nach dem Krieg kann sie sich gut erinnern. Auch daran, dass sie mit ihrer Schwester hinauf in den Schwarzwald gelaufen ist, um Essbares für sich und ihre Familien zu hamstern.

Umzug nach Horheim

1980 zog das Ehepaar nach Horheim zur Tochter. Ehemann Paul starb drei Jahre später. Magdalena Volpp arbeitete noch bis zu ihrem 90. Lebensjahr im Garten. Aber auch heute noch ist die Jubilarin recht fit und hat ihren eigenen Haushalt in der Einliegerwohnung bei der Tochter. Auch die Rentnertreffen der Papierfabrik besucht sie nach Möglichkeit. In der Corona-Krise gibt es keine Treffen. Dafür interessiert sie sich sehr für das Weltgeschehen und liest täglich den Alb-Bote.

Es wird in diesem Jahr im Hause Volpp nur eine kleine Feier geben, denn infolge von Corona wird ihr Sohn und ein Teil der drei Enkel und sieben Urenkel nicht dabei sein können. Ihre Tochter hofft jedoch, dass im kommenden Jahr die Feier nachgeholt werden kann und dann umso größer ausfällt.