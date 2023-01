von SK

In einer Gießerei der Aluminiumwerke Wutöschingen (AWW) ist am 30. November 2022 ein Brand ausgebrochen. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der AWW Werksfeuerwehr sowie der Feuerwehren Wutöschingen und Klettgau ist es gelungen, das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

„Ein Garant für den erfolgreichen Einsatz war die sehr gute Kommunikation und reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Nachdem der Brand entdeckt wurde, hätten Mitarbeiter der Nachtschicht unverzüglich die Meldekette ausgelöst. Die Feuerwehren AWW, Wutöschingen und Klettgau seien in kurzer vor Ort gewesen und begannen sofort mit den Löscharbeiten. 42 Feuerwehrleute und fünf Einsatzfahrzeuge sorgten dafür, dass das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrolle war. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes unterstützte mit 16 Sanitätern und mehreren Fahrzeugen. Die Fernmeldegruppe, Einsatzleitwagen 2 des Landkreises Waldshut, half mit dem Einsatz ihres Multikopters, den Einsatzkräften Bilder einer Wärmebildkamera zur Verfügung zu stellen.

„Dank regelmäßiger Übungseinsätze auf dem AWW Werksgelände sind die Feuerwehren bestens mit den Örtlichkeiten vertraut, um im Ernstfall schnell agieren zu können. Aktiver Brandschutz und der intensive Austausch mit den ortsansässigen Feuerwehren in Wutöschingen und Klettgau haben bei der AWW seit jeher einen hohen Stellenwert. Da einige Mitglieder der AWW Werksfeuerwehr gleichzeitig in einer der benachbarten Ortfeuerwehren tätig sind, wird die Abstimmung nochmals erleichtert“, heißt es in der Mitteilung.

Um das Engagement der Brandbekämpfer aktiv zu unterstützen, bedankte sich AWW mit Spenden an die Freiwilligen Feuerwehren. „Das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute braucht mehr gesellschaftliche Anerkennung – die Gefahrenabwehr muss auch zukünftig gesichert sein“, betont Frank Aehlen, Vorstandsvorsitzender der AWW, in der Mitteilung.