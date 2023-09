Das Rathaus im Kernort Wutöschingen ist in die Jahre gekommen. Zwar wird eine generelle Sanierung des Gebäudes auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, doch der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die Flure durch moderne Leuchten und Wandfarbe heller zu gestalten. Im kommenden Jahr sollen die Büros nach 30 beziehungsweise 40 Jahren auf den heutigen Stand gebracht werden. Die Kosten für den Anstrich und neue Leuchten belaufen sich auf etwa 18.000 Euro, die Kostenschätzung für die Büromöbel liegt bei rund 100.000 Euro.

Bürgermeister Reiner Stoll war der Tagesordnungspunkt so wichtig, dass er ihn ans Ende der jüngsten Sitzung stellte, um den Räten sowie den anwesenden Bürgern bei einem Rundgang durch die Büros und Flure einen Eindruck zu vermitteln, wo die Verwaltung der Schuh drückt. Diese hat eine Liste mit 13 Punkten erstellt, die den baulichen Zustand beschreibt: Undichte Fenster, veraltete Türen am Eingang und den Büros, nicht mehr funktionierende Akustikdecken, untaugliche Jalousien, veraltete Toiletten, verschlissene Einbauküchen und der dunkle Sitzungssaal.

Bürgermeister Reiner Stoll erläuterte, dass bereits 2017 der Gemeinderat beschloss, ein Honorarangebot für die Sanierungsplanung des Rathauses von Architekt Harald Jäger (Lauchringen) einzuholen. Vor zwei Jahren wurde einem formellen Auftrag an den Architekten zugestimmt. Einen konkreten Kostenvoranschlag gibt es bisher nicht, wie Stoll erklärte. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Sanierung des Verwaltungsgebäudes „weit über zwei Millionen hinausgehen“ würde. Der Bürgermeister stellte in diesem Zusammenhang einen Vergleich mit dem Kostenanteil der Gemeinde für den Neubau der Oberstufe an, der bei rund 3,5 Millionen Euro lag. Seit 2021 sei beim Rathaus in Sachen Sanierung allerdings kein Planungsfortschritt erfolgt.

„Das Rathaus ist komplett sanierungsbedürftig“, daran ließ der Bürgermeister keine Zweifel. Der Zeitpunkt sei aufgrund vieler anderer geplanter Maßnahmen allerdings nicht der Richtige. „Die Grundsanierung sollte deshalb verschoben – aber nicht vergessen werden.“ Zunächst will die Verwaltung ihr Hauptaugenmerk auf Großprojekte wie den Neubau der Tagespflege mit betreutem Wohnen sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses richten. Allerdings wäre eine „Aufhübschung“ für eine „bessere Optik“ (Stoll) im Inneren des Gebäudes wünschenswert.

Das Gremium stimmte dann einhellig dem Antrag zu, die Flure im zweigeschossigen Gebäude durch das Malergeschäft Nadine Hauser (Schwerzen) zum Angebotspreis von 6978 Euro weiß streichen zu lassen. Die Gemeinderäte Frank Nusser (Freie Wähler) und Achim Würth (Grüne) hatten Bedenken, den Kunstharzputz zu übermalen, weil die Struktur verloren gehen würde. Nun soll ein Probeanstrich für Klarheit sorgen, zudem regten die beiden Räte an, auch die Decken zu streichen. Der Rathauschef zeigte beim Rundgang auch den vom Werkhof neugestalteten und optisch aufgewerteten Eingangsreich. Dafür gab es viel Lob von den Ratsmitgliedern. Die Flure werden auch mit modernen Leuchten ausgestattet. Für die 26 Wandlampen im Ober- und Erdgeschoss seien maximal 11.000 Euro fällig, so der Bürgermeister.

Auch dem Wunsch der Verwaltung nach neuen Möbeln für die Büros stimmte der Rat zu. Die Einrichtung in den Amtsleiterzimmern ist mehr als 30 Jahre alt, die übrigen Möbel haben bereits mehr als vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Die Summe von rund 100.000 Euro soll im Haushalt 2024 eingestellt werden. Grundlage für die Kostenschätzung war die Neuausstattung von Zimmer 33, das bis zur Einstellung von Nadine Scholz-Tautz als Archiv genutzt wurde. Wenn der Verwaltung ein detailliertes Angebot der Firma Resin (Binzen) für die 15 noch auszustattenden Büroräume vorliege, soll ein Vergleichsangebot bei einem lokalen Schreinerbetrieb eingeholt werden. Das Zimmer des Bürgermeisters wurde bereits vor einigen Jahren neu möbliert, sagte Reiner Stoll.