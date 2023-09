Die Zeichen stehen gut für ein Baumhausprojekt, das Michael Paule und Tanja Schöler dem Gemeinderat Wutöschingen in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt haben. Die beiden Lernbegleiter der Alemannenschule (ASW) hatten sich mit Bildern, Filmen und Fakten gut vorbereitet, um das Gremium von ihrer Idee zu begeistern.

Darum geht es bei dem Projekt

Im Rahmen eines jeweils einwöchigen Projekts sollen rund 30 Lernpartner der siebten und achten Klassenstufe, begleitet von acht bis zehn Erwachsenen, im Gemeindewald eine Baumplattform planen und bauen. Im darauffolgenden Jahr soll eine neue Gruppe an der Plattform weiterbauen, so dass sich das Projekt Jahr für Jahr weiterentwickelt.

Die ASW-Lernbegleiter Michael Paule und Tanja Schöler stellten das geplante Baumhauscamp im Gemeinderat Wutöschingen vor. | Bild: Holzwarth, Sandra

Nach drei Jahren wird dann wieder rückgebaut und das Baumhausprojekt kann von neuem starten. Michael Paule hat die Projektidee aus seiner Heimatstadt Heidelberg mitgebracht, wo er bereits Baumhausprojekte mit Jugendlichen und Erwachsenen realisiert hat – mit soviel Begeisterung und positiven Erfahrungen, dass er es an seiner neuen Schule ebenfalls etablieren möchte.

Er verfügt nicht nur über das notwendige Knowhow und Herzblut als Koordinator und Bauleiter, sondern hat auch noch weitere Experten im Hintergrund, die tatkräftig unterstützen würden.

Das Projekt Das Baumhauscamp soll im Juli 2024 starten. Dabei werden rund 100 Lernpartner und Lernbegleiter der Alemannenschule für eine Woche im Wald leben und eine Baumhausplattform bauen. Das Projekt selbst dauert nur eine Woche, wird aber über das ganze Schuljahr hinweg geplant und vorbereitet.

Auch an der ASW hat er bereits Lernbegleiter für die Idee begeistert, die gerne mitmachen möchten. Dazu würden sie einen Kletterkurs absolvieren. Auch die Lernpartner, die sich am Bauprojekt beteiligen möchten, werden in einem sechswöchigen Kletterkurs geschult, denn das Bauen in luftiger Höhe muss gelernt sein.

So sieht der Zeitplan aus

Im Juli 2024 könnte im ersten ASW-Baumhauscamp eine erste Plattform auf zwei Metern Höhe entstehen, 2025 folgt eine zweite in circa fünf Meter Höhe. Rund fünf mal sechs Meter groß werden die Plattformen geplant. „Da könnte die Schulband ein Konzert darauf geben“, erklärt Michael Paule, auf die Frage, wofür man die Plattformen nutzen könnte.

„Für die Lernpartner spielt sich während der Projektwoche das gesamte Leben im Wald ab. Dafür braucht es weit mehr als die circa 30 am Bau beteiligten Lernpartner. Organisation, Verpflegung, Übernachtung, das alles muss organisiert werden. So können bis zu 100 Jugendliche am Projekt teilnehmen“, erklärt Michael Paule.

Wutöschingen Moderate Erhöhung der Mensa-Preise Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Nachhaltigkeit seines Projektes hob er hervor: „Wir arbeiten nur mit Seilen und Knoten, damit Bäume und Natur nicht zu Schaden kommen. Die Materialien werden immer wieder verwendet.“

Restlos begeistern konnte er bereits seine Kollegin Tanja Schöler, die im Gemeinderat von den ersten Gesprächen zum Baumhausprojekt berichtete: „Ich konnte gar nicht glauben, dass wir einen Experten für so ein tolles Projekt an unsere Schule haben und das nicht selbst anbieten.“

Tanja Schöler führte aus, welche Kompetenzen die Jugendlichen bei diesem Projekt erwerben. „Von der Holzbearbeitung über Knotenkunde, Nachhaltigkeit und Natur erleben werden auch der Umgang mit Werkzeug, sportliche Aktivitäten und Mathematik für die Berechnung der Statik gefordert“, erklärt sie vor dem Gemeinderat. „Auch Sozialkompetenz und Organisation sind beim Baumhausprojekt gefragt, denn ohne Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein, Erste Hilfe und Einhalten von Regeln geht gar nichts.“

Das sagt der Gemeinderat

Gemeinderat Marcus Büche gab zu bedenken, dass die ASW bereits ein großes Angebot an Projekten und Aktivitäten bietet. Die Lernbegleiter und auch Rektor und Gemeinderat Stefan Ruppaner machten deutlich, dass der Bereich „Lernen durch Erleben“, der in der Schmetterlingspädagogik des Schulkonzeptes eine wichtige Stellung einnimmt, noch gestärkt werden müsse. „Gerade im handwerklichen Bereich haben wir nicht sehr viel im Angebot.“

Wutöschingen Stefan Ruppaner hat mit der Alemannenschule Wutöschingen das Lernen revolutioniert Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Alex Sitter sprach das Thema Sicherheit an, denn die in luftiger Höhe angebrachten Plattformen stellen für ihn ein Risko dar. Die Plattformen zu verschließen, war dann auch Bürgermeister Rainer Stoll haftungsrechtlich dünnes Eis. “Aber es gibt ja bereits ein erfolgreiches Vorzeigeprojekt, in Heidelberg können wir erfragen, wie dort verfahren wurde.“

Das soll das Projekt kosten

Die Kosten für das Buamhausprojekt schätzt Michael Paule bei den Anschaffungen einmalig auf 10.500 Euro, dazu kommen jährlich anfallende Kosten von rund 1500 Euro. Auch die Variante leihen wäre möglich: „Aus Heideberg könnten wir die notwendige Grundausrüstung mit Seilen, Helmen, Klettergurten, Sicherungsgeräten und mehr für unsere Baumwoche für jährlich 1200 Euro ausleihen.“ Um die Kosten selbst stemmen zu können, planen die Lernbegleiter Aktionen wie Spendenlauf, Kuchenverkauf, Stand auf dem Weihnachtsmarkt und mehr.

So geht es weiter

Der Gemeinderat bedankte sich für die Projektvorstellung, eine Entscheidung wurde aber vertagt.