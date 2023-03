Rund 70 Minuten Musicalfeeling genossen die Zuschauer in der vergangenen Woche in der Ofteringer Klosterschüer. Nach drei Jahren Corona-Pause präsentierte die Alemannenschule Wutöschingen (ASW) mit ihrem neuen Stück „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“ zauberhafte Unterhaltung für alle Generationen. Die spürbare Begeisterung der jungen Darsteller sprang schon gleich zu Beginn der Vorführung auf das Publikum über.

An drei Abenden eroberten 40 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen drei bis sieben die Bühne und sorgten mit einer gelungenen Mischung aus Musik, Tanz, Schauspiel und Akrobatik für ein buntes Feuerwerk in der altehrwürdigen Schüer. Unter der Leitung von Friedericke Boller und Stefan Ruppaner hatte die ASW-Musicaltruppe seit Ende des vergangenen Jahres für ihre großen Auftritte geprobt. Und das hat sich mehr als gelohnt: die jungen Darsteller sangen, tanzten und spielten ihre Rollen großartig, Gesang und Choreografie passten perfekt.

Keine Maus passte mehr in die voll besetzte Klosterschüer, als sich vergangenen Mittwoch der Vorhang für die Premiere des Musicals öffnete. Das Publikum fand sich auf dem Schulhof wieder, auf dem die Kids gerade so richtig „die Sau rausließen“ und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die „dicke Sau“, war nur eines von vielen hässlichen Schimpfwörtern, die während des ersten Songs in Mechthild von Schoenebecks Bühnenstück fielen. Ratte Rasko, die sich an ihrer Lieblingsmülltonne auf dem Schulhof gerade den knurrenden Magen füllte, glaubte zuerst, nicht richtig gehört zu haben: Alter Esel, blöde Ziege, Straßenköter und noch schlimmere Schimpfwörter warfen sich die Schulkinder gegenseitig an den Kopf.

Empört über die Diskriminierung trommelt Rasko alle Tiere zusammen, um von den tierischen Beleidigungen der Menschenkinder zu berichten. Auch bei den anderen Tieren ist die Empörung groß und Rache wird gefordert, doch die weise Eule Eulalia hat einen besseren Plan: „Gleiches mit Gleichem vergelten – das zeugt nicht gerade von Genie.“ Mithilfe eines Zaubers nimmt sie den Kindern die Sprache, damit sie über das Nachdenken, was sie gesagt haben. Am Ende geht natürlich alles gut aus. Die Kinder erkennen ihre Fehler, der Zauber wird durch Lachen gebrochen und Tiere und Kinder schließen miteinander einen Friedensvertrag. Gemeinsam singen sie ein wunderbares Lied darüber, wie viel man mit Lachen und ein wenig Magie erreichen kann.

Das junge Ensemble verzauberte das Publikum nicht nur mit ihren Auftritten, sondern auch mit dem selbst gestalteten Bühnenbild und fantasievollen Kostümen. Selbst in der Maske und bei der Technik waren Schüler im Einsatz. Schulleiter Stefan Ruppaner zeigte sich nach der Aufführung restlos begeistert, von seiner Truppe: „Alle Beteiligten haben ihr Bestes gegeben und ich bin unglaublich stolz auf das Ergebnis.“ Begeistert zeigten sich auch die jungen Darsteller, die vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurden. „Es hat mir riesig Spaß gemacht und beim nächsten Musical möchte ich auf jeden Fall wieder dabei sein“, freut sich die zwölfjährige Carolina Prause, die dieses Jahr ihre Bühnenpremiere feierte. Der Riesen-Applaus war mehr als verdient.