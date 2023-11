Sie sind vielleicht nur ein bisschen anders als andere A-cappella-Formationen. Aber: Die Texte von Anders sind einfallsreich – mal ironisch, mal nachdenklich, mal frech, mal witzig und ja, manchmal auch romantisch angehaucht. Und alles stammt aus der Feder der fünf Jungs aus Freiburg. Ihr frisch daherkommender Mix aus Hip-Hop, Reggae, Pop, originellen Texten und einem Schuss Verträumtheit löste beim Publikum in der ausverkauften Klosterschüer Begeisterung aus. Die Deutschpoeten, wie sie sich selber nennen, nahmen die Zuschauer mit ihrem Renault auf einen Kurzurlaub, der erst nach gut zwei kurzweiligen Stunden mit zwei Zugaben endete. Sie kamen in dieser Zeit zu der Erkenntnis, dass ein Date „Face to Face“ und Auge in Auge im digitalen Zeitalter immer noch besser funktioniert als über digitale Endgeräte – und dass sie „viel zu lang nicht mehr getanzt“ hätten, um jemand kennenzulernen. Mit ironischem Unterton kündigten die fünf Sänger abwechselnd den nächsten Song an, Johannes Berning reagierte prompt auf das Klirren eines zerbrochenen Glases: „Das war die Kontaktlinse!“ Oder nach dem grandiosen Beatbox-Solo von Johannes Jäck stichelte Florian Clasen: „Das ist gar nicht so schwer, das könnt ihr auch!“ Überhaupt bezog Anders das Publikum immer wieder ein, ließ es bei Refrains mitsingen und damit die Distanz zur Bühne fast verschwinden.

Mit einem pfiffigen Fernseh-Medley sorgte die A-cappella-Band in der Klosterschüer für richtig Stimmung und einen der Höhepunkte des unterhaltsamen Abends. Wenn fünf Jungs sich um die Hoheit der Fernbedienung streiten, ist die Zapping-Orgie programmiert. Von „Pretty Woman“ über die „Tagesschau“, das Sandmännchen, Heidi, ein Horrorfilm und Werbung für Müsli war alles dabei. Dass Anders auch richtig ernsthaft sein kann, bewiesen die Fünf mit dem Endzeit-Song „Welcome to Paradise“ mit dem sie einen Blick ins Jahr 2100 wagten.

Bei allen Songs war die Freude des Quintetts an ihrer Musik und dem, was sie tun zu spüren. Immerhin stehen sie seit 17 Jahren auf der Bühne, seit der achten Klasse. Eine echte Schulband im besten Sinne also. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte Johannes Jäck: „Wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen, damit wir auch davon leben können.“ Momentan gehen alle nämlich noch einer Arbeit nach, die Auftritte nähmen aber immer mehr Zeit in Anspruch. In der Klosterschüer fühlten sie sich jedenfalls richtig wohl, wie Jäck versicherte.