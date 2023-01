„Unser Programm bis Juni 2023 steht“, strahlt Annette Loll. Und die Leiterin des Kulturrings Wutöschingen hofft, dass sie und ihr Team in diesem Jahr von den Unwägbarkeiten der beiden vergangenen Jahre verschont bleiben. Die Corona-Pandemie hat den Planungen seit 2020 immer wieder einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Diesmal soll alles ohne Platzbeschränkungen und Masken über die Bühne gehen. Einen Vorgeschmack auf die Vor-Pandemiezeiten gab es beim Weihnachtskonzert mit der Irish-Folk-Band The Outside Track. Nach vielen schwierigen Monaten mit reduziertem Platzangebot hieß es endlich wieder: Ausverkauft!

Erstes Klassikkonzert seit 20 Jahren

Das neue Programm bietet bis zur Sommerpause eine breite Palette an kulturellen Schmankerln. Nach über 20 Jahren wagt der Kulturring sogar wieder ein Klassikkonzert. „Die Künstlerinnen haben uns angefragt und wir haben gleich zugestimmt. Damit wollen wir Nachwuchskünstlern eine Möglichkeit bieten, ihr Können zu zeigen“, erzählt Annette Loll.

Annette Loll ist die Leiterin des Kulturrings Wutöschingen. | Bild: Gerald Edinger

Nach dem Vorbild großer Metropolen gibt es an diesem Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr Klassik zum Nulltarif. Mit Elora Nohl (Riedern am Sand) und Miki Ueda (Japan) konnte der Kulturring zwei talentierte Nachwuchskünstlerinnen für diesen Abend gewinnen. Elora Nohl hat an der Musikhochschule Freiburg ihr Masterstudium im Hauptfach Violine mit Auszeichnung abgeschlossen. Unter anderem ist sie Preisträgerin des Förderpreises der Volksbank-Hochrhein-Stiftung (2022).

Pianistin Miki Ueda hat ihr Masterstudium an der Universität der Künste in Tokio erfolgreich abgeschlossen und studiert nun an der Musikhochschule Freiburg. Neben einem Auftritt vor der Kaiserin von Japan und internationalen Konzerten gewann sie den ersten Platz bei der ersten Internationalen Imola Audition in Japan. Die beiden spielen Werke von Edward Elgar, Johannes Brahms und Henryk Wieniawski. Die Organisatoren hoffen, dass durch den kostenfreien Eintritt auch Besucher kommen werden, die bisher nicht zum Stammpublikum klassischer Konzerte zählten.

Der Veranstalter Der Kulturring Wutöschingen zeigt seit mehr als drei Jahrzehnten, dass Kultur auf dem Land anspruchsvoll und erfrischend sein kann. Das ehrenamtliche Team bringt sich bei der Programmauswahl und Betreuung der Veranstaltungen mit viel Herzblut ein. Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Kulturrings, Annette Loll. Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 07746/85211, oder E-Mail (aloll@wutoeschingen.de). Mehr Informationen im Internet (www.wutoeschingen.de/kultur-soziales/klosterschueer/kulturring).

Das weitere Programm ist geprägt von Comedy, fetziger Musik und magischen Momenten. HG Benzko bohrt am Freitag, 27. Januar, mit seinem Programm „ach ja“ in den Wunden der Versprechen aus den zurückliegenden 25 Jahren. Der Gelsenkirchener „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ arbeitet Lügen, Vertuschungen und falsche Versprechungen aus Politik, Wirtschaft und Medien gnadenlos auf.

HG.Butzko wird gerne als der Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts bezeichnet. | Bild: Peter Kronenberger

Teresa Rizos entführt das Publikum in der Klosterschüer am Samstag, 11. Februar, in „Selten Schön“ charmant und hintersinnig in ihre weißblaue bayerische Welt. Sie möchte mit ihren Geschichten und praktischen Übungen die Besucher animieren, sich den ursprünglichen bayerischen Lebensstil anzueignen. Jodeln gehört auf jeden Fall dazu.

Magische Show mit Alexander Mabros

Ein Nachmittag für die ganze Familie ist am Sonntag, 26. März, ab 16 Uhr in der Klosterschüer geplant. Dann wird Alexander Mabros in seiner magischen Show „Rätsel, Wunder, Phänomene“ das Publikum in Staunen versetzen. Er widmet sich so elementaren Fragen wie beispielsweise: „Warum verschwinden Socken in Waschmaschinen?“ oder „Warum klebt Kleber nicht in der Tube?“ Der promivierte Wissenschaftler und Illusionist blick augenzwinkernd auf die kleinen Rätsel des alltäglichen Lebens.

Gute Laune und jede Menge Spaß versprechen Cris Cosmo und Band am Samstag, 22. April. Der Cocktail aus deutschem Conscious-Pop mit Einflüssen aus Reggae, Hip-Hop und Electronica geht in die Beine und bringt das Publikum zum Tanzen. Lars Redlich zieht bei „Ein bisschen Lars muss sein“ alle Register seines gesanglichen und kabarettistischen Talents. Am Samstag, 6. Mai, singt, swingt und springt er von der Sopran-Arie in den Hip-Hop und verpasst bekannten Songs eigenwillige Texte.

Pure Lebensfreude verbreitet Cris Cosmo mit seiner Band. | Bild: Tobias Schwerdt

Eine Band aus der Region, die ihre pure Freude an der Musik auf der Bühne ungefiltert hinausposaunt, präsentiert der Kulturring beim Open-Air am Samstag, 17. Juni. Die Jungs von Brasslufthamma spielen einen Mix aus Party, Dance, Rock, Pop, 80/90er-Musik und schwungvollen Eigenkompositionen.