von Yvonne Würth

In seinen 19 dargebotenen Liedern, davon zwei vom begeisterten Publikum heiß gewünschten Zugaben, gab Oliver Scheidies Philosophisches zu Gehör. Der Gitarrist, Sänger und Liedermacher aus Hamburg und seiner Wahlheimat Freiburg hatte nicht nur neue Lieder aus seinem jüngsten Album „Ich bin“ dabei. Der rote Faden, die Liebe zum Leben, durchzog den Abend. Nach einem Fahrradunfall, der im Krankenhaus endete, feiert er nun jeden Tag das Leben an sich.

Gefühlt drei Viertel waren Liebeslieder. Darunter „August am ersten Tag“, das Liebeslied an eine seiner vier Töchter. Die bearbeiteten Themen der Lieder sind oft philosophisch, manches geradezu therapeutisch, wie der Freiburger Neurosentango. Der „Maskenball“ hatte vor Corona noch eine andere Bedeutung: „Wir setzen uns immer verschiedene Masken auf, im Bus die „bleibe für mich“-Maske, beim Chef wieder eine andere, ihr kennt das ja alle. Hauptsache ist, ihr vergesst nicht, wer ihr seid.“

Das Kulturlokal PurPur Schrittweise zurück ins kulturelle Leben tasten sich die Inhaber Anita und Thomas Althaus vom Kulturlokal PurPur in Horheim. Seit August finden wieder jeden Donnerstag Kinoabende statt, inzwischen auch wieder mit dem beliebten Kino-Menü. Außerdem gibt es jeden Monat zwei Konzerte: David Blair, Ali Sal, Aljosha Konter, Thomas Loefke, Eric Brombacher, Sameday Records, die Impronauten, Fatales Seniorenorchester, Mike Low. Vorverkauf und weitere Infos im Internet (www.purpur-horheim.de). Es gilt aktuell die 3G-Regelung, Maske muss bis zum Sitzplatz getragen werden.

Scheidies beantwortet die Frage „Wer bin ich?“ mit einem Zitat von Ödön von Horváth: „Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur selten dazu.“ Das Lied ist ein bisschen melancholisch. Ebenso der Spruch: „Die schlechte Nachricht: Wir werden alle sterben.“ Die Melancholie durchzieht viele Lieder. Umso erstaunlicher ist sein Credo: „Ab jetzt geht es nur noch aufwärts, die Liebe zum Leben wurde mir eingeimpft.“ Auch dieses Wort hatte vor Corona eine andere Bedeutung.

Einen erfolgreichen Neustart gab Inhaberin Anita Althaus (von links) vom Kulturlokal PurPur Horheim mit dem Konzert von Oliver Scheidies. Gleichzeitig wurde eine Finissage gefeiert mit Werken der Künstlerin Roswitha Hofmann. | Bild: Yvonne Würth

Scheidies weicht gezielt der Frage aus, ob oder welches Lied er während Corona geschrieben hat. Lieber schlüpft er in die Rolle des Teufels in Anlehnung an Goethes Faust und die Rolling Stones: „Sonst wäre alles ein bisschen paradiesisch, also langweilig.“ Der Mond habe ihn gleich zu drei Liedern inspiriert, quasi ein „Mond-Triptychon“.

Roswitha Hofmann hatte die bislang längste Ausstellung im Kulturlokal PurPur Horheim. Die Vernissage war Anfang März 2020, danach war Zwangspause während Corona. Die Finissage am Samstagabend wurde ebenso wie die Vernissage mit einem Konzert von Oliver Scheidies gefeiert. Roswitha Hofmann hatte durch den Kurs Intuitives Malen bei einem Kurs der Künstlerin Edyta Nadolska-Scheib Zugang zum Malen gefunden.