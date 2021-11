Der Kulturring hatte gerade Hoffnung geschöpft, dass Veranstaltungen in der Klosterschüer wieder ohne Maske möglich sind, dann wurde für Baden-Württemberg die Warnstufe ausgerufen. „Jetzt müssen auch mit 2G, Masken am Sitzplatz getragen werden“, sagt die Leiterin des Wutöschinger Kulturvereins, Annette Loll. „Aber wir sind froh, dass wir überhaupt ein Kulturprogramm anbieten können“, betont sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das Jahresprogramm Wegen des coronabedingten Ausfalls der Kulturbörse Freiburg, griffen die Macher des Kulturrings auf Künstler zurück, deren Auftritte aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten. Für die Saison 2021/22 konnten immerhin elf Termine angeboten werden. Den Abschluss des Programms im 33. Jahr des Wutöschinger Kulturrings bilden gleich zwei Veranstaltungen unter freiem Himmel. „Alle Termine stehen in Abhängigkeit der Entwicklungen der Pandemie und eventuell bevorstehender Beschränkungen“, betonte Bürgermeister Georg Eble allerdings in der Sitzung des Gemeinderats.

Derzeit ist die Kapazität auf 120 von 220 möglichen Plätzen reduziert. „Unter Volllast wollen wir die Veranstaltungen nicht durchführen, obwohl das möglich wäre. Aber wir möchten das Risiko klein halten“, sagt Annette Loll. Bisher konnten allerdings bei keiner Veranstaltung in diesem Herbst die 120 Karten abgesetzt werden.

„Das Verhalten der Menschen bei kulturellen Angeboten ist bisher eher zurückhaltend.“ Wie lange es dauert, bis die Klosterschüer wieder komplett ausverkauft sein wird, wagt sie deshalb nicht zu prognostizieren. Annette Loll rechnet momentan nicht damit, dass die Kultur wegen Corona noch einmal völlig ausgebremst wird. Sie ist allerdings davon überzeugt, dass sich nach der Pandemie vieles ändern wird, die Folgen seien derzeit aber nicht abzuschätzen.

Die Kostenaufstellung Im ersten Veranstaltungsjahr 1991 langen die Ausgaben für Veranstaltungen des Kulturrings bei rund 26.000 D-Mark (Gagen), demgegenüber standen Einnahmen von 15.341 Mark. Im vergangenen Jahr vor der Pandemie (2019) lag der Aufwand für Künstlergagen bei knapp 31.000 Euro bei Einnahmen von 29.200 Euro. Für das kommende Jahr rechnet die Verwaltung mit einem Minus von 4600 Euro für kulturelle Veranstaltungen des Kulturrings. Gemildert werden könnte das durch erhoffte Spenden der örtlichen Banken in Höhe von jeweils 500 Euro, wie Eble erläuterte. Nicht aufgeführt sind in dieser Statistik die Aufwendungen für GEMA, das gedruckte Jahresprogramm oder der Besuch der Kulturbörse. Der Zuschussbedarf für 2022 beläuft sich insgesamt auf 11.600 Euro. Eine Investition, die sich angesichts des positiven Images der Kulturring-Veranstaltungen mehr als lohne, so Georg Eble.

Momentan läuft das Programm mit Ersatzterminen für abgesagte Konzerte und Auftritte von Solo-Künstlern. Die Künstler seien zum einen froh, dass sie auftreten können, zum anderen zeigten sich oft erstaunt, dass überhaupt so viele Besucher da sind. „Wir machen im Augenblick kleine, vorsichtige Schritte, aber alles ist besser als ein Lockdown“, erklärt die Leiterin des Kulturrings.

Die Besucher Die Kapazität der Klosterschüer liegt bei rund 220 Besuchern. Vor zwei Jahren wurde ein Durchschnitt von 154 Gästen registriert, ein „toller Schnitt“, wie der Rathauschef anmerkte. Derzeit werden coronabedingt maximal 120 Eintrittskarten pro Veranstaltung verkauft.

„Vier Frauenstimmen – sonst nichts“, heißt es in der Ankündigung des Weihnachtskonzerts, das die A-Capella-Formation Niniwee am 27. November in der Klosterschüer geben werden. Bekannte und weniger bekannte Lieder bringen die vier stimmlich perfekt zueinanderpassenden Frauen auf die Bühne. Arrangements, die mit viel Herz und facettenreich vorgetragen werden, sind eines ihrer unverwechselbaren Markenzeichen. „Im Kulturring waren wir alle sehr angetan von dem, was wir von Niniwe gehört haben“, erzählt Annette Loll. Mit diesem festlichen Konzert mit Weihnachtsliedern aus vielen Teilen der Welt möchte der Kulturring am Vorabend des ersten Adventssonntags auf die bevorstehende „stille Zeit“ einstimmen. Das Jahr des Kulturrings beschließt Musik-Kabarettist Lars Redlich am 10. Dezember.

Eintrittskarten Informationen und Reservierungen für die Veranstaltungen des Kulturrings Wutöschingen bei Annette Loll, Telefonnummer 07746/ 852-11, E-Mail (aloll@wutoeschingen.de).

Bis zur Sommerpause sind 2022 sechs weitere Veranstaltungen geplant. Zum Auftakt wird der aus TV-Sendungen wie Ottis Schlachthof (BR) bekannte Kabarettist Ingo Börchers in der Schüer auftreten. Nachgeholt wird am Sonntagnachmittag, 20. März, das Gastspiel der Musikakrobaten Gogol und Mäx. Nach fast zwei Jahren soll der bayerische Kabarettist Michael Altinger am 30. April seinen 2020 kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abgesagten Auftritt nachholen. „Es war die erste Veranstaltung, die 2020 in der Klosterschüer wegen der Corona-Verordnung abgesagt werden musste“, erinnert sich Annette Loll.

Mit gleich zwei Open-Air-Events geht es in den Sommer 2022. Vor der Klosterschüer werden am 24. Juni Zydeco Annie and the swamp cats ihre vielfältige musikalische Kultur präsentieren. Das Publikum darf sich auf Songs voller Lebensfreude, Hingabe und pulsierender Energie freuen. Neu ins Programm aufgenommen wurde das zweite Freiluftkonzert: The Streetbreakers aus Mainz und Frankfurt, die Band von Absinto-Saxophonist Francois Heun, wird am 29. Juli mit einer Mischung aus Gipsy, Akustik-Reggae und Jazz für gute Laune auf dem Vorplatz der Klosterschüer sorgen.

Mehr zum Programm erfahren Sie hier www.xn--klosterscher-ofteringen-lpc.de/