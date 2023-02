Eggingen – Der Narrenverein Eggingen richtet anlässlich seines 50-jährigen Bestehens das 41. Kleggau-Narrentreffen aus am 4. und 5. Februar. Auf der Festmeile und in der Gemeindehalle Eggingen wird zwei Tage lang zünftig gefeiert, für den Nachtumzug am Samstag werden eintausend Umzugsteilnehmer in 36 Gruppen erwartet und beim Umzug am Sonntagmittag sogar dreitausend Umzugsteilnehmer in 59 Gruppen. Bürgermeister und Schirmherr Karlheinz Gantert, der Vorsitzende Tobi VII Beil und Schriftführerin Britta Morath erläutern dem SÜDKURIER den Ablauf des Kleggau-Narrentreffens. Worauf sich Britta Morath besonders freut, ist das Treffen der Fuchsgruppen – von den insgesamt zwölf Fuchsgruppen haben vier zugesagt, zu den Egginger Füchsen zu kommen. Tobias Beil freut sich besonders über die Unterstützung im Ort: „Gefühlt ist jeder Verein mit dabei und unterstützt uns, ganz Eggingen ist eingespannt.“

Das Festprogramm: Das Kleggau-Narrentreffen wird mit dem Startschuss am Samstag, 4. Februar, um 16 Uhr eröffnet. Der Narrenbaum wird von der Berauer Firma Wetzel per Holztransport-Kran gestellt, nachdem er von Kindern geschmückt wurde. Auf vier Bühnen sorgen zwölf Guggenmusiken für Unterhaltung. Um 18 Uhr ist Messe in der Kirche St. Gallus Eggingen und um 19.11 Uhr beginnt der Nachtumzug mit 36 Gruppen. Die Strecke verläuft entlang der Bonndorferstraße zwischen Kirche und Schule. Die Schlosshexen zeigen ihren Hexensprung um 21.30 Uhr, Veranstaltungsende ist um 3 Uhr.

Am Sonntag, 5. Februar, findet um 10.11 Uhr der Zunftmeisterempfang für geladene Gäste statt, anstatt Geschenken werden gerne Spenden für einen wohltätigen Zweck (JA-Verein) gesammelt. Um 11 Uhr ist Öffnung der Festmeile, um 13.33 Uhr beginnt der Umzug mit 59 Gruppen. Die Umzugsstrecke verläuft auf der Stühlingerstraße und Bonndorferstraße, Start ist bei der Stiftsmühle, Ende bei der Kirche. Die beiden Sprecher Markus Baumann und Tamara Büche informieren per Mikrofon bei der Schreinerei Hotz und von der Ehrentribüne bei der Sparkasse während des Umzugs.