von Sandra Holzwarth

Nach der neuen Logistikhalle wurde Mitte November 2020 die neue 45 Mega-Newton (MN) Strangpresslinie in Betrieb genommen. Das Unternehmen bekennt sich damit zur nachhaltigen, Ressourcen schonenden Produktion und zum Standort Wutöschingen. Vorstandsvorsitzender Frank Aehlen betont: „Mit der zukunftsweisenden Investition in eine moderne, energieeffiziente Strangpresslinie und in die Erweiterung der Weiterverarbeitungs- und Logistik-Kapazitäten minimieren wir unseren Ressourceneinsatz und eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung und Fertigung materialeinsatzoptimierter Leichtbaulösungen.“ Damit gebe man den rund 450 Mitarbeitenden in Wutöschingen eine langfristige Perspektive.

Alter Familienbetrieb

Das Familienunternehmen entwickelt und fertigt seit über 100 Jahren innovative Aluminiumprodukte für unterschiedliche Branchen im In- und Ausland. „Das neue Presswerk ist das neue Herz und Taktgeber des integrierten Werksverbundes“, so Frank Aehlen. Durch das neue Werkslayout würden Synergien gefördert und innerbetriebliche Logistikprozesse optimieren.

Mit der zukunftsweisenden Investition in eine moderne, energieeffiziente Strangpresslinie bekennt sich das Unternehmen zur nachhaltigen, Ressourcen schonenden Produktion und zum Standort Wutöschingen. | Bild: AWW

AWW umfasst mit zwei Gießereien, einer Butzenfertigung, Strangpresskapazitäten sowie Möglichkeiten zur mechanischen Weiterverarbeitung und Oberflächenveredelung die gesamte Aluminium-Wertschöpfungskette: vom hocheffizienten Recycling bis zu fertigen Komponenten.

Feier wird nachgeholt

Die offizielle Inbetriebnahme der Strangpresslinie fand im kleinen Kreis statt. Die Einweihungsfeier soll im Laufe dieses Jahres nachgeholt werden. Frank Aehlen würdigte die Leistungen der Belegschaft, der Planer und Baufirmen, die das Projekt unter den aktuellen Bedingungen fristgerecht zum Erfolg geführt haben: „Bei einem solchen Großprojekt zählt die Leistung jedes Einzelnen, genauso wie das reibungslose Zusammenspiel aller. Wir haben bei diesem Projekt fast ausschließlich auf langjährig bewährte Partner gesetzt. Das hat sich über den gesamten Projektverlauf ausgezahlt.“

Waldshut-Tiengen/Leibstadt Das Kernkraftwerk Leibstadt hat im vergangenen Jahr 2,6 Prozent mehr Strom erzeugt als im Vorjahr Das könnte Sie auch interessieren

Aehlen betont, dass die neue Strangpresslinie ein wesentlicher Baustein des Zukunftsprojektes AWW 2025 ist: „Wir freuen uns über den erreichten Zwischenerfolg – und auf die nächsten Schritte. Wir werden das Projekt in den kommenden Jahren stufenweise weiterentwickeln.“ Dabei sind Investitionen in einer Größenordnung von mehr als 10 Millionen Euro in alle Betriebsbereiche geplant.

Drei Millionen für neue Gießerei

Etwa drei Millionen Euro werden in die Optimierung der Bolzengießerei investiert, mit der bereits begonnen worden ist. Das Projekt umfasst eine neue Gießanlage sowie die Verbesserung von Betriebsabläufen in der bestehenden Bolzengießerei. „Wir investieren in eine moderne Produktion hochwertiger Pressbolzen, die hauptsächlich aus Recycling-Material gefertigt werden. So setzen wir unsere Nachhaltigkeits- und Technologie-Strategie konsequent fort und stärken unsere metallurgische Kernkompetenz“, betont Frank Aehlen. Bis November 2021 soll auch dieses Projekt abgeschlossen werden. Der Vorstandsvorsitzende verspricht „niedrigste CO 2 -Emissionen“.

Aluminiumwerke Die AWW haben mehr als 1500 Kunden, unter denen sich fast alle namhaften Großunternehmen in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik und Verpackungsindustrie befinden.

Im Werk Wutöschingen sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Jahresumsatz 2020 beträgt 160 Millionen Euro.

Aluminium ist ein Werkstoff, der fast ohne Qualitätsverlust endlos recycelt werden kann. Die AWW hat seine Recycling-Kompetenz kontinuierlich ausgebaut und erreicht etwa bei der eigenen Pressbolzenherstellung Quoten von 95 bis 100 Prozent.

Bis zum Jahr 2025 wird der nächste Quantensprung zum integrierten, hochmodernen Aluminiumwerk abgeschlossen sein, erklärt der Vorstandsvorsitzende die Zukunftsvision des mittelständischen Familienunternehmens in der fünften Generation.