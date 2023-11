Mit einem Kirchenkonzert feierte der katholische Kirchenchor Wutöschingen sein 75-jähriges Bestehen in der Kirche St. Maria Magdalena. Es kamen außerdem 728 Euro an Spenden zusammen, welche für ein Projekt der Caritaswerkstätten Hochrhein in Gurtweil zur Verfügung gestellt werden soll.

Unter dem Titel „Querschnitte“ wurde ein ansprechendes Konzertprogramm erstellt. Chorleiterin Simone Losch hält seit bereits 20 Jahren dem Chor die Treue, sie konnte damals direkt nach Abschluss ihres Musikstudiums für Wutöschingen gewonnen werden. Da sie auch Mitglied des Saxophonquintetts Safer Sax ist, waren die Wege kurz, als weitere Musiker für das Konzert gesucht wurden. Ergänzt wurde das Konzertprogramm durch die junge Flötistin Bianca Bächle und Organistin Helga Baum, beide aus Wutöschingen.

Die junge Flötistin Bianca Bächle eröffnete das Konzert mit der g-Moll-Sonate von Georg Friedrich Händel in zwei Sätzen, auch spielte sie die F-Dur-Sonate von Georg Philipp Telemann in drei Sätzen sicher und virtuos. Sie wurde begleitet von Organistin Helga Baum, welche auch bei den Chor-Terminen unter dem Jahr stets zur Seite steht.

Der Kirchenchor Wutöschingen hatte zwei Auftritte und sang der Jahreszeit und dem Ort entsprechend besinnliche Lieder. Mit „Willkommen zur Stunde“ von Ludwig Maierhofer wurden die Besucher begrüßt, es folgten „Missa Terra Sancta“ von Uli Führe, das „Lied vom Licht“ von Gregor Linßen und „Meine Seele ist stille in dir“ von Klaus Heizmann.

Abschließend sang der Chor „Zehntausend Gründe“ von Hans-Joachim Eißler/David Hanheiser, „Oh Herr, wenn du kommst“ von M. Michelm, das Volkslied „Eure Mutter darf ich sein“ sowie „Hine mah tov“ von Wolfram Buchenberg zum Auszug. Die beliebtesten Evergreens gaben die Saxophonisten zum Besten, Safer Sax spielte „Lascia chio Pianga“, „Bohemian Rhapsody“, „Blue“ in Bearbeitung von Mnozil Brass, dazu „Easy Lover“, „Afrika“, „I Will Follow Him“ und „Time To Say Goodbye“ zum Abschluss ihres Konzertteils.

Safer Sax spielt seit Juli 1995 mit den Musikern Johannes Schlegel (Sopran- und Altsaxophon, musikalischer Leiter), Rolf Albiez (Altsaxophon), Roland Mutter (Tenorsaxophon), Andreas Schlegel (Tenorsaxophon) und Simone Losch (Baritonsaxophon), alle sind in ihren Heimatdörfern Unteralpfen, Görwihl, Amrigschwand und Höchenschwand fest verwurzelt und spielen zusätzlich in weiteren Bands.

Freude über regen Besuch

Der Vorsitzende Wolfgang Thürmer freute sich über den regen Besuch und die große Spendenbereitschaft im Anschluss an das Konzert. Es kamen 728 Euro zusammen, welche für ein Projekt der Caritaswerkstätten Hochrhein in Gurtweil zur Verfügung gestellt werden soll. „Wir sind zufrieden mit dem Besuch, auch mit der Kollekte. Und es gab eine gute Resonanz der Besucher“, so Wolfgang Thürmer.

Trotz eines Mitgliederschwundes während der Corona-Pandemie präsentiert sich der Kirchenchor Wutöschingen mit guten Stimmen in seinem 75. Jahr. Über weitere Stimmen, vor allem bei den Männern, würde sich der Chor sehr freuen.

Die Stärke des Chores ist die Beständigkeit, was unter anderem der Chorleiterin zu verdanken ist. Simone Losch stammt aus Höchenschwand und leitet den Chor seit Abschluss ihres Musikstudiums. Sie pendelt regelmäßig aus Freiburg zu den freitäglichen Proben.