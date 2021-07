von Yvonne Würth

Die Kinderkirche Schwerzen hat nach der Zwangspause beim Patrozinium wieder durchgestartet. Das Team der „Kiki“ besteht aus vier Frauen und freut sich über weitere Helfer sowie neue Kinder.

Schwerzen mit der Filiale Horheim gehört neben Erzingen zu den größten Pfarreien der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Einmal im Monat findet in der Regel zeitgleich zum Gottesdienst in der Kirche St. Johannes der Täufer Schwerzen die Kinderkirche statt, entweder im Freien oder im Pfarrheim Don Bosco. Zum Vaterunser-Gebet schließt sich die Gruppe den Gläubigen in der Kirche an, um den Schluss des Gottesdienstes gemeinsam mit den Großen zu feiern. Das Frauenteam besteht aus Religionslehrerin Sabine Thanhäuser, Sandra Genswein, Claudia Tröndle und Domenika Werner.

Die Kinderkirche wurde beim Patrozinium St. Johannes der Täufer Schwerzen auf der Wiese beim Pfarrheim Don Bosco neu gestartet. | Bild: Sabine Thanhäuser

Die Frauen sind zwischen vier und sechs Jahren schon als Leiterinnen dabei. Bei der Gestaltung wechseln sie sich ab und bereiten sich jeweils zu zweit darauf vor. Wenn das Thema festgelegt wurde, suchen sie Lieder, eine Bastelarbeit und ein Abschlussgebet dazu aus. Die Bastelarbeit wird im Voraus ausprobiert, damit beim gemeinsamen Basteln mit den Kindern dann alles klappt. Jede im Team entwickelte Kinderkirchen-Stunde wird in einem Ordner gesammelt. Im Laufe der Zeit entstand so ein Sammelwerk verschiedener Themen, Ansätze und Personen. Das Bastelmaterial wird von der Pfarrgemeinde finanziert. Kinder im Kindergartenalter kommen meistens mit den Eltern zur Kinderkirche, die Erst- und Zweitklässler kommen alleine, wissen sie doch, dass die Eltern gleich nebenan Gottesdienst feiern.

Etwa einmal im Monat treffen sich die Kinder während des Gottesdienstes, um mit Liedern, Bastelideen und Geschichten in die Thematik hineinzuschnuppern. | Bild: Sabine Thanhäuser

Claudia Tröndle: „Ich finde es sehr wichtig, die Gemeinde auch durch die Kids am Leben zu erhalten, sie sind die Kirche von morgen. Die Kinder lernen spielerisch den Glauben kennen, stellen Fragen, basteln, spielen, sind einfach auch gut „aufgehoben“, während die Eltern mal eine Stunde zur Ruhe kommen können.“ Und weiter: „Auch meine eigenen Kinder sind immer dabei gewesen. Man hofft, dass sie vielleicht durch den Glauben an eine übergeordnete Macht die Möglichkeit erkennen ihrem Leben eine Richtung zu geben, nicht gleich aufzugeben wenn mal was nicht gleich klappt und sich selbst und dem Himmel zu vertrauen. Mir macht es Spaß, obgleich man tatsächlich mindestens eineinhalb Stunden für eine Kiki vorbereiten muss: Thema (der Jahreszeit oder dem Kirchenjahr angepasst), Konzept, Musik dazu, Bastelmaterial besorgen und Prototyp machen. Toll sind halt immer das Patrozinium im Juni mit Spielenachmittag und Fronleichnam (im jährlichen Wechsel mit Wutöschingen). Da dürfen die Kids ein Stück des Blumenteppichs mitgestalten.“

Domenika Werner: „Es macht mir Spaß den Kindergarten- und Schulkindern etwas über Jesus zu erzählen. Die Kinder haben in dem Alter großes Interesse. Auch das Krippenspiel mit den Grundschülern ist immer eine Herausforderung. Es wäre schön, wenn wir die Kiki und das Kippenspiel bald wieder im monatlichen Rhythmus durchführen könnten und viele neue Kinder uns besuchen. An meiner ersten Kinderkirche waren 25 Kinder und Erwachsene da, so viel wie nie und insgeheim hätte ich mir für den Start einen kleineren Rahmen vorgestellt.“

Sandra Genswein: Wenn ich mich zurückerinnere, finde ich das Pfarrfest mit dem Bastelangebot mittags für die Kinder schön. Auch der Palmsonntag ist immer toll, da ist die ganze Kirche geschmückt. Während der Fastenzeit kann ich auch selber ein wenig in mich gehen und überlegen. Wir freuen uns auf jeden Fall über neue Kinder und auch Eltern, die mitmachen. Denn wenn die eigenen Kinder Erstkommunion feiern, dann mangelt es an Nachkömmlingen, das ist schade.“

Sabine Thanhäuser: „Am Palmsonntag hat mein Sohn in der Geschichte den Esel gespielt, daran erinnere ich mich gerne noch. Seit wir hier wohnen seit sechs Jahren bin ich mit dabei, als Religionslehrerin fand man mich wohl prädestiniert dafür. Es ist schön, mit den Kindern zusammen die Themen zu erarbeiten. Generell macht mir mein Beruf Spaß. Wir hatten dieses Jahr die Geschichte von den Farben, die sich streiten, wer am wichtigsten ist. Am Schluss kommt der Regen, der den Farben sagt: ´Fasst euch an den Händen´, so gibt es einen Regenbogen, ein Zeichen vom Frieden und der Versöhnung. Gebastelt haben wir dazu ein Fensterbild mit selbstklebender Folie und Papierfizzelchen.“