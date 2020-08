von Sandra Holzwarth

Rund ein Jahr Vollzeitausbildung an der Meisterschule in Karlsruhe und Waldshut haben sich für Mike Müller aus Eggingen gelohnt. Der 36-jährige frischgebackene Karosseriebaumeister hat für sein Meisterstück, das er im Rahmen der praktischen Prüfung angefertigt hatte, mit 1,6 die Bestnote seines Ausbildungsjahrgangs erhalten.

Die Arbeit

Das Seitenteil einer Mercedes A-Klasse, mit Beulen und weiteren Beschädigungen, präsentierte Mike Müller nach zwei Tagen Arbeit in einem Zustand, der bei den Prüfern echte Freude auslöste. Der angehende Karosseriebaumeister hatte nicht nur die Beule perfekt instand gesetzt, sondern ein neues Element konstruiert, das er mit dem Schweißbrenner mit dem bestehenden Seitenteil verbinden musste. „Bei einer Blechstärke von 0,6 Millimeter ist das schon eine Herausforderung und eine der schwierigsten Anforderungen meines Berufes“, erklärt Mike Müller.

Der Chef und die Kollegen

Mit dem Meister freuen sich sein Chef Patrick Störk und das Team der Firma Störk, Karosserie- und Lackierzentrum in Degernau. „Mein Chef hat mich dazu motiviert, die Meisterschule zu besuchen und mich während der Ausbildung super unterstützt“, freut sich Mike Müller. Für Patrick Störk war es selbstverständlich, seinem talentierten Gesellen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihm seinen Arbeitsplatz während der Meisterausbildung freizuhalten. „Mike hat während seiner Schulzeit natürlich eine große Lücke hinterlassen und wir mussten das Auftragsvolumen etwas herunterschrauben, aber der Rest meines Teams hat super mit angepackt, sodass wir die Zeit überstanden haben“, erklärt Störk, der das Unternehmen in dritter Generation leitet. Rund 60 Menschen haben in den 70 Jahren seit der Firmengründung eine Ausbildung bei Störk absolviert.

Der Fleiß

Auf seinen jungen Meister ist Patrick Störk besonders stolz: „Mike hat für die Meisterausbildung sehr viel gelernt und alles gegeben, man musste ihn manchmal fast ein bisschen ausbremsen“, verrät Patrick Störk augenzwinkernd. Aber Mike Müller war nur schwer zu bremsen. „Ich hatte diese Chance und wollte das Beste draus machen“, erklärt er. So saß der ehrgeizige Meisterschüler jeden Tag nach Schulschluss noch bis zum späten Abend über seinem Stoff, an den Wochenenden lernte er oft in der Werkstatt der Firma Störk für den praktischen Teil. Auch als beim Corona-Lockdown kein Schulbesuch möglich war, lernte er diszipliniert weiter.

Die Zukunft

Jetzt ist Mike Müller zurück in der Firma, wo er bereits 1999 seine Ausbildung zum Karosseriebaugesellen absolviert und anschließend viele Jahre Berufserfahrung gesammelt hat. Sein Tätigkeitsfeld hat sich jetzt deutlich verändert. „Bisher war ich ausschließlich in der Werkstatt im Einsatz, jetzt arbeite ich auch in allen anderen Bereichen des Unternehmens mit“, erklärt Mike Müller. Auch seine Zukunft sieht er bei der Firma Störk, „ Wir sind ein tolles Team. Mir gefällt die familiäre Atmosphäre, mein Chef hat ein offenes Ohr für Fragen und Probleme und er fördert mich. Das schätze ich sehr, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so oft.“

Der Werdegang

Zu seinem Beruf und seiner Firma hat Mike Müller über ein Praktikum gefunden. „Ich habe schon immer gerne gebastelt und geschraubt, da wollte ich einfach mal gerne in eine Werkstatt hineinschnuppern.“ Bei der Firma Störk hatte er die Wahl zwischen den Ausbildungsberufen Fahrzeuglackierer und Karosseriebauer. Nach Praktikum und Ferienjobs wusste er, was ihm besser lag, und erwarb sich um eine Lehrstelle. Patrick Störk empfiehlt jedem handwerklich interessierten Schulabgänger ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum. „Wer Freude am Handwerk, logisches Denken, technisches Verständnis, Mathematikkenntnisse und Interesse an Fahrzeugen mitbringt, ist uns als Praktikant herzlich willkommen.“