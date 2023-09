Wutöschingen (pm/gmü) 15 Jugendliche haben dieses Jahr am Streckenfluglager für Nachwuchspiloten des BWLV teilgenommen, darunter auch Nachwuchspilot Kimi Neukom von der Segelfluggemeinschaft (SG) Bohlhof.

Das Ziel dieses Streckenfluglagers war die Förderung von jungen Piloten, die ins Strecken- oder Wettbewerbsfliegen einsteigen möchten, schreibt die SG Bohlhof. Zudem wird das Lager auch für die Talentsichtung genutzt. Der Aufbau eines Flugtages ähnelte zum Teil einem Segelflugwettbewerb mit gemeinsamem Wetterbriefing und Starten aus einer vorgegebenen Startaufstellung.

Im Unterschied zu einem Wettbewerb wurde jedoch nicht gegeneinander geflogen, sondern in Teams von meist zwei Teilnehmern und einem Trainer. Während des Fluges unterstützte der Trainer die Teilnehmer bei Entscheidungen zur Vorflugtaktik und Kurbeltechnik oder gab weitere hilfreiche Tipps. Nach jedem Flug wurde dies im Team gemeinsam besprochen und analysiert.

Am Ende der Woche wurden vier Piloten, die im Streckenfluglager besondere Leistungen erbracht haben, ins D-Kader aufgenommen. Von der FG Freudenstadt wurde Anton Harzer in den D-Kader aufgenommen ebenso Luca Martini und Florian Taigel vom LV Reutlingen. Zum Schluss wurde auch noch Kimi Neukom von der Segelfluggemeinschaft Bohlhof in den D-Kader nominiert.

Kimi Neukom ist 17 Jahre alt und hat seit zwei Jahren die Fluglizenz. Er hat aktuell 210 Flugstunden und rund 320 Starts. Umso mehr freute er sich, dass er gegen andere Piloten, die mehr Erfahrung haben, mithalten konnte. Nun freut er sich auf die Zukunft im D-Kader und der Verein wünscht ihm weiterhin schöne Flüge.