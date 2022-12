Die Jugend des Turnvereins Wutöschingen freute sich sehr, als sie nach zweijähriger Pause am dritten Advent wieder zu ihrer Jahresaufführung begrüßen durfte. Die sieben Kinder- und Jugendgruppen turnten in diesem Jahr als „Helden der Kindheit“ und boten allerlei kreative Ideen.

Von den rund 418 Mitgliedern sind etwa die Hälfte davon im Jugendbereich sportlich aktiv, welche von derzeit 18 Übungsleiterinnen und Übungsleitern wöchentlich trainiert werden. Durch das Programm führten gekonnt beide Jugendleiterinnen Saskia Elsässer und Melissa Bury, die dabei ihre eigenen Helden ihrer Kindheit lebendig werden ließen.

Niedlich und gelb: Die „Minions“ des Kindergartenturnens sorgten auf mit ihren Darbietungen für Begeisterung in der gut besuchten Alemannenhalle. | Bild: TV Wutöschingen

Die jüngsten Welpen des Vereins aus dem Eltern-Kind-Turnen eröffneten als „Paw Patrol“, wie die gleichnamige Fernsehsendung heißt, das Rahmenprogramm gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Übungsleiterinnen Saskia Rehberger und Marie Büche.

Mit mehr als 30 Turnerinnen und Turner ist die Geräteturngruppe von Nicole Elsässer, Sharon Dietrich, Elisa Süß und Lorena Vogelbacher so groß, dass sie in diesem Jahr in zwei Aufführungen auftraten. Wie Heidi und Peter über die Almwiesen turnen, zeigten die Jüngeren der Truppe im Folgenden.

Jede Menge Schabernack

Die Mädels der 1. bis 4. Klasse machten sich die Welt widewide wie sie ihnen gefällt: Gemeinsam mit Bianca Manz, Cora Preiser und Maja Preiser boten die „Pippi Langstrumpf“–Mädels allerlei Schabernack auf der Bühne.

Im Anschluss an die Pause, in der vor allem die Erwachsenen-Gruppen des Vereins für das leibliche Wohl sorgten, ging es klein und gelb zur Sache: Die „Minions“ des Kindergartenturnens gingen gemeinsam mit Bianca Bächle, Anni Hauser und Lara Wingerter auf Mission. Auch tänzerisch hat der wuselnde Haufen mit einer YMCA-Einlage Stimmung gemacht.

Mit einem weiteren Filmklassiker der jungen Generation ging es weiter im Programm: Der zweite Teil der Geräteturngruppe flog als „Harry Potter“ durch die Lüfte und bekam viel Applaus, auch für ihre Saltos auf der Airtrack-Matte.

Tierisch: Die Jugendleiterinnen Saskia Elsässer und Melissa Bury als „Cruella de Vil“ aus dem Film „101 Dalmatiner“. | Bild: tv wutöschingen

Stürmisch eroberten daraufhin die Feuerwehrmänner des Jungsturnens die Bühne. Als „Feuerwehrmann Sam“ ließen sie mit ihren Kommandanten Philip Süß und Marc Preiser nichts anbrennen und wirbelten in Windeseile über Kästen und Trampoline dem Feuer zur Wehr.

Was „Bibi Blocksberg“ und ihre Freundin Tina in der Highschool alles erleben präsentierten die Mädels ab der 5. Klasse. Luisa Vogelbacher und Stefanie Bächle hexten mit ihrer Mädelsgruppe eine erfrischende Aufführung aus Turn und Tanz auf die Bühne.

Aber auch die Übungsleiter selbst hatten dieses Jahr Showtime. Einstudiert von Michaela Buchta tanzten sie den Zeltlagertanz, den sie in ihrem diesjährigen Zeltlager jeden Morgen als Frühsport mit den Kindern tanzten, heute für das Publikum.

Christkind als Überraschungsgast

Zum Abschluss gab es für alle Kinder einen großen Überraschungsgast. Das Christkind flog wortwörtlich von oben herein auf die Bühne und brachte neben viel Engelsglitzer auch Geschenke für die Turnkinder mit. Aber auch die Übungsleiter hatten einen Wunsch an das Christkind: Für das kommende Jahr würden sie sich sehr über schwer zu findende Übungsleiter für ihre Turngruppen freuen.

Dieser Adventssonntag war eine erfrischende Abwechslung für alle Familien und Freunde des Turnvereins, über deren Besuch sich auch die Vorsitzende für Sport, Nicole Elsässer, sehr freute.