Wutöschingen vor 1 Stunde

Jugendarbeit trägt Früchte: Drei Musiktalente des Musikvereins Schwerzen holen Gold

Die drei aktiven Musiker Lara Fischer, Timo Bächle und Paul Ruppaner legen erfolgreich die Leistungsprüfung in Gold in der Musikakademie in Staufen ab.