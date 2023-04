Das Werben neuer Mitglieder bleibt das große Ziel des Judo-Zentrums Wutöschingen. Nach der Corona-Zwangspause wurden bereits neue Mitglieder für das Anfangstraining gewonnen, die Erwachsenen haben den braunen Gürtel als Jahresziel im Visier. Nach 43 Jahren legte Trainer Rolf Schlatter sein Amt nieder, es gab viele Dankesworte. Der Vorsitzende Dirk Büche ehrte Clemens Schulmeister für zehn Jahre Mitgliedschaft. Er war oft der Trainingsfleißigste. Philipp Weißenberger und Clemens Schulmeister haben im Januar das Dienstagstraining und das Anfängertraining mittwochs übernommen, Fred Böttcher erwarb die Lizenz zum „DOSB-Trainer C Breitsport mit Sportart Judo“. Im Januar hat er den ersten Volkshochschulkurs für Erwachsene gestartet. Ziel dieses Kurses ist es, das Erwachsenentraining durch neue Mitglieder zu ergänzen.

In der Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ Schwerzen fanden Teilwahlen statt, der Vorstand wurde durch den Gemeinderat Achim Würth im Amt bestätigt: Vorsitzender Dirk Büche, Schriftführerin Elena Weißenberger, Beisitzer Christian Kromer und Philipp Weißenberger sowie die Kassenprüfer Christian Schalk und Fabienne Morath. Auch Ralf Schulmeister, der in der Jugendversammlung zum zweiten Jugendwart gewählt wurde, erhält weiter das Vertrauen.

Dirk Büche zeigte sich sehr erfreut über das Freundschaftsturnier im Mai 2022 mit den beiden befreundeten Judo-Clubs Tiengen und Lottstetten: „Es war ein erfolgreicher Tag, an dem neben den Wettkämpfen auch die Gemeinschaft im Vordergrund stand.“ Beim Kinder-Zeltlager in Reckingen waren nicht so viele Kinder wie vor den Corona-Beschränkungen dabei, dennoch machte das Camping viel Spaß. Zwei Wochen lang hieß es für die Dritt- und Viertklässler der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen im Sportunterricht, Schuhe und Socken auszuziehen und mit den fünf Trainern des Judo-Zentrums Wutöschingen zu trainieren. Der Verein war beim Randori in Tiengen im Oktober mit dabei, bei den Gürtelprüfungen waren die Teilnehmer erfolgreich, beim Training war auch die Judo-Abteilung des TUS Bonndorf mit dabei.

Zum Freundschaftstraining und Randori mit benachbarten Vereinen lädt das Judo Zentrum Wutöschingen am 17. Juni ein. Die Altpapiersammlung findet am 8. Juli in Wutöschingen statt, der Verein bittet darum, bis 9 Uhr das Altpapier (ohne Kartons) gebündelt am Straßenrand abzulegen. Für die Kinder geht es vom 14. bis 16. Juli ins beliebte Zeltlager nach Reckingen. Jugendleiter Clemens Schulmeister möchte mit den Kindern Bowlen gehen, die Jugendkasse soll komplett an die Jugendvorstandschaft übergehen, sodass diese selbstständig Ausflüge und Aktivitäten planen kann. Nach den Sommerferien wird der Verein Judokas zu den Meisterschaften des Badischen Judoverbands schicken, sodass die Kinder und Jugendlichen wieder an Wettkämpfen teilnehmen können.