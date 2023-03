Joana Carreira will sich für die Bürgermeisterwahl in Wutöschingen am Sonntag, 30. April, bewierben. Die Verwaltungsfachfrau aus Waldshut will am heutigen Freitag ihre Bewerbung im Wutöschinger Rathaus abgeben, schreibt die 32-Jährige in einer Pressemitteilung.

„Am 30. April wählen die Bürgerinnen und Bürger von Wutöschingen mit den Ortsteilen Degernau, Horheim, Ofteringen und Schwerzen ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin. Nach 15 Jahren in der Kommunalverwaltung, die letzten Jahre in einer Führungsposition, fühle ich mich für dieses Amt gut gerüstet“, so Joana Carreira über ihre Ambitionen für das Bürgermeisteramt.

„Frischer Wind“ nach der Ära Eble

Die Kandidatin ist seit Juni 2020 Leiterin des Rechnungsamtes der Stadt Stühlingen. „Wutöschingen braucht nach der langen Ära von Georg Eble, in der viel Gutes bewirkt wurde, eine Bürgermeisterin, die frischen Wind mitbringt“, erklärt die Bewerberin.

Joana Carreira hat portugiesische Wuzeln, ist konfessionslos und in der Region aufgewachsen. Sie hat einen 15-jährigen Sohn und will bei der Wahl als unabhängige Kandidatin antreten.

