Was sich in Eggingen im zweiten Pandemiejahr alles getan hat, wird im Jahresrückblick 2021 vorgestellt. Nachdem 2020 nur Lockdowns, Abstand und Masken als Maßnahmen gegen die Pandemie möglich waren, standen 2021 mit Impfen und Schnelltest-Zentrum auch in Eggingen mehr Möglichkeiten zur Verfügung.

Der erste Gemeinde-Impftag fand am 21. Dezember in der Halle statt. Es wurden 330 Impfungen vorgenommen, wie Susanna Heim vom Landratsamt Waldshut informiert. Weitere Impftage 2022 in der Halle Eggingen sind auf den 31. März und 28. April geplant. Im Pfarrsaal Eggingen war eine Corona-Schnelltest-Station aufgebaut vom 1. April bis 18. Juni 2021. Regelmäßig getestet wurden die Schüler der Grundschule Eggingen. Wie Rektorin Birgit Malcha im Mai auf Nachfrage informierte, hatten sich die Schulleiter der Region gegenseitig mit Schnelltests versorgt, um trotz des Mangels für den ersten Schultag am 19. April gerüstet zu sein.

Pandemie: Der Kampf gegen Corona wurde 2021 aktiv aufgenommen in der Gemeinde Eggingen. Von April bis Mitte Juni gab es ein Schnelltest-Zentrum im Pfarrsaal sowie am 21. Dezember Gemeinde-Impftag in der Halle. Bereits Routine seit 19. April sind die regelmäßigen Testungen in der Grundschule Eggingen, wie Rektorin Birgit Malcha erklärte. | Bild: Yvonne Würth

Seit Mitte Dezember 2020 war zweiter Lockdown gewesen. Es finden regelmäßige Tests in der Schule statt. Der Spruch „Kreise rundherum, kreise rundherum, Nase bohren ist wegen Corona gar nicht dumm“ wird von Kindern und Lehrerinnen gesprochen, so lange bleibt das Stäbchen in der Nase. Mit dem Beginn der ersten Schulwoche 2022 finden die Tests eine Woche lang täglich statt, die Omikron-Variante erfordert nach den Weihnachtsferien vermehrte Testungen.

Technik gegen Corona: Die Grundschüler wurden seit 19. April regelmäßig getestet, während des Unterrichts unterstützen die HeDu-Ampeln das Lüfte-Verhalten. Im Archivbild vom Mai sind links Ausbildungsleiter Alexander Ebi von Hectronic und Dunkermotoren Bonndorf und Rektorin Birgit Malcha (rechts) mit Erstklässlern zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Im Januar 2021 trauerte die Gemeinde Eggingen noch um Altbürgermeister Paul Hauser, der an Weihnachten 2020 verstorben war.

In der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Eggingen im Januar wurde der Rücktritt des Kommandanten bekanntgegeben, seither steht Martin Büche als Kommandant der Feuerwehr bereit, erst interimsmäßig und seit der Wahl im Oktober und der Bestellung durch den Gemeinderat nun auch offiziell. Erstmals wurde eine Feuerwehr-Satzung erstellt.

Neuer Kommandant: Nach dem Rücktritt des Feuerwehrkommandanten übernahmen Martin Büche (links) und Udo Schilling interimsmäßig. Im Oktober wurde Martin Büche zum Feuerwehrkommandanten gewählt. | Bild: Yvonne Würth

Mit dem Holzbildhauer Lukas Schmid hat Eggingen einen anspruchsvollen Künstler im Dorf, im Januar gab er einen Einblick in seine Arbeit im SÜDKURIER. Katzenzüchterin Susanne Sauter erlangte Pokale für ihre Bengal- und Snow-Bengal-Katzen mit besonderer Leopardzeichnung.

Siegerin: Susanne Sauter aus Eggingen konnte 2021 mit fünf ihrer Katzen bei der Stuttgarter Heimtiermesse Animal zahlreiche Champion-Pokale erringen. Sie züchtet Bengalkatzen sowie Snow-Bengalkatzen, welche sich durch eine besondere Fellzeichnung hervorheben. | Bild: Privat

Mit dem Einzug des Frühlings wurden bei beiden Rastplätzen die zerstörten Grillstellen in privater Hand erneuert, der Sportverein Eggingen im Buchenloh, Gemeinderat und Fliesenlegermeister Markus Baumann beim Rastplatz Richtung Eberfingen. Private Bänklepaten kümmern sich um Erhalt und Pflege von Sitzbänken in Eggingen.

Die Natur- und Umweltschutz AG unterstützte Anwohner mit Arbeitseinsätzen zum Amphibienschutz und kümmerte sich um Biotope. Außerdem pflanzte sie mit einer Radio-Aktion und der Cleven-Stiftung Deutschland 1100 Bäume, um den Totalausfall durch den Borkenkäfer zu ersetzen.

Baumpflanzaktion: Die Natur- und Umweltschutz AG mit dem Vorsitzenden Martin Junginger (rechts) war sehr aktiv, es wurden 1100 Bäume gepflanzt, um den Totalausfall durch den Borkenkäfer zu ersetzen. | Bild: Yvonne Würth

Erstmals durch ein Punktesystem wurden die zwölf Bauplätze des Baugebietes Rosenäcker an die 36 Bewerbungen vergeben, soziale Kriterien und Ortsbezug anstatt der Einkommensverhältnisse standen für die Gemeinderäte im Vordergrund.

Der Klimawandel machte sich am 19. Mai in Eggingen mit einem dreistündigen Unwetter bemerkbar. Erstmals gemeinsam öffentlich genutzt wurde die neue Ortsmitte beim Gottesdienst an Christi Himmelfahrt.

Das Frauen30-Team des Tennisclubs Eggingen holte sich mit vier Siegen den Meistertitel in der ersten Bezirksliga und spielt seither in der Oberliga.

Das Schlachthaus gehört seit Juni mit der Aufhebung der Schlachthaus-Gebührensatzung der Vergangenheit an. Ein Defibrillator im Eingangsbereich der Sparkasse Eggingen ermöglicht schnelle Hilfe bei Herzstillstand, finanziert wurde er durch eine Aktion des Lions Club Waldshut.

Im Dezember wurde schließlich der Gemeindereform vor 50 Jahren gedacht.