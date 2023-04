Wie wichtig für viele Senioren heutzutage das Wort Nachbarschaftshilfe ist, wurde beim Besuch des Seniorenkreises Eggingen in Mauchen deutlich. Dort gibt es seit rund zehn Jahren den JA-Verein (Jung und Alt attraktives Dorfleben). Viele der Besucher konnten schon in ihrem eigenen Zuhause diese Dienste des Vereins in Anspruch nehmen, denn der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, dem Nächsten zu helfen.

Wie überaus vielseitig diese Hilfe ist, erfuhren die Gäste vom Vorsitzenden Franz Schäfer. Er nahm die Gäste mit in die Entstehungsgeschichte des Vereins und gab auch einen Einblick in die vielen Helferstunden, die von den Mitgliedern geleistet werden. Grade im Alter, wenn im Haushalt nicht mehr alles so wie früher läuft, brauchen Senioren hin und wieder Hilfe, aber auch mit Fahrdiensten ist mancher Person hin und wieder geholfen.