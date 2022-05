Neugierig stecken die Kinder ihre Köpfe ins Besprechungszimmer, wo sich Ines Petrovic (47) mit dem Mann von der Zeitung unterhält. Und sie sind neugierig, wollen wissen, was eine Zeitung ist. Dann muss die Leiterin der Einrichtung aufstehen, um einen kleinen Streit zu schlichten – Kindergartenalltag eben.

Dennoch macht Ines Petrovic diesem Beruf auch nach über 25 Jahren immer noch gerne. „Die Kinder geben einem vieles zurück, was man gegeben hat. Es ist schon rührend, wenn eines sagt: ,Ines, ich habe dich lieb.‘“ Eigentlich wollte die Erzieherin einen ganz anderen Beruf lernen, als sie die Realschule in Tiengen abgeschlossen hatte: „Ursprünglich wollte ich zur Polizei, das hat aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt“, erzählt sie.

Ein sozialer Beruf sollte es nun werden, und so bekam sie ein Vorpraktikum im Horheimer Kindergarten „Sternenfänger“. Das war praktisch, denn in diesem Wutöschinger Ortsteil ist sie zur Schule gegangen, im alten Rathaus, nur wenige Meter oberhalb ihres Arbeitsplatzes. Danach kam die theoretische Ausbildung in der Justus-Von-Liebig-Schule in Waldshut. Nach zwei Jahren musste sie sich um einen Platz für ihr Anerkennungsjahr bewerben, den sie in Höchenschwand bekam.

Sie erinnert sich noch gut an diese Momente, in der sie und ihre Kolleginnen mehr Zeit hatten, mit den Kindern zu spielen und zu basteln. „Wir haben die Zeit mit den Kindern anders verbracht. Heute geht die Zeit für diese einfachen Dinge verloren, alles wird anspruchsvoller“, erzählt sie aus ihrem Alltag. Heute sei der Förderbedarf in unterschiedlichen Feldern möglich und auch notwendig. Logopädie ist eines dieser Angebote. Hierbei werden Probleme der Stimme, der Sprache und des Sprechens erkannt und behandelt. Die modernen Medien hätten die Kinder verändert, und viele Mütter würden heute arbeiten, das war vor gut 20 Jahren noch anders, stellt sie fest.

Die Serie Wir stellen in loser Reihenfolge Mitarbeiter der Gemeinden Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen vor, die 25 oder mehr Jahre in den Kommunen für die Bürger da sind. In der vorläufig letzten Episode der Serie stellen wir Ines Petrovic vor, die seit mehr als 25 Jahren als Erzieherin im Kindergarten „Sternenfänger“ in Horheim arbeitet und ihn seit acht Jahren leitet. Derzeit sind es 60 Kinder, Platz wäre für 74. Fünf Kinder unter drei Jahren können hier ebenfalls von sieben Erzieherinnen, einer Vor- und einer Schulpraktikantin betreut werden.

Als die bisherige Leiterin des Kindergartens „Sternenfänger“, Nicole Elsässer, die Leitung der neu eingerichteten Kita „Villa Kunterbunt“ in Wutöschingen übernahm, wurde Ines Petrovic angeboten, die frei werdende Stelle in Horheim zu übernehmen. Sie sagte zu, damit kamen allerdings auch organisatorische Aufgaben und Büroarbeiten auf sie zu. „Wenn ich Rat brache, kann ich jederzeit Nicole oder andere Kolleginnen mit Erfahrung auf diesen Gebieten fragen“, berichtet sie von einem gute Arbeitsklima.

Insgesamt war vor Corona alles entspannter, während der akuten Zeit gab es durchaus Spannungen, erzählt die Erzieherin. „Aber das mit den Tests haben die Kinder richtig gut gemacht.“ Seit der Einführung der Eltern-App vor einigen Wochen sei die Kommunikation anders geworden – aber nicht schlechter. Was sich in ihrer Tätigkeit nicht verändert hat, ist ihre Begeisterung für Kinder: „Das ist das Reizvolle an diesem Beruf: zu sehen, welche Entwicklung sie in der Zeit nehmen, die sie hier sind!“ Und sie gibt zu, dass das eine oder andere Tränchen vergossen wird, wenn ihre Schützlinge Abschied vom Kindergarten nehmen und in die Schule wechseln.

Ines Petrovic freut sich immer, wenn sie ihren Ehemaligen später im Ort begegnet und sie ihr erzählen, was sie jetzt machen. „Es gibt auch immer wieder Anfragen von Ehemaligen, die uns besuchen möchten – während der Pandemie war das leider nicht möglich.“ Wenn sie wieder kommen dürfen, schwelgen sie gemeinsam in Erinnerungen an die Auftritte beim Okto-Bär-Fest in der Wutachhalle. „Wochenlang üben wir Lieder ein, und die Kinder freuen sich, wenn sie die Lieder endlich vortragen können.“ In diesem Jahr hoffen alle, wieder auf der Bühne zu stehen.