Die Gemeinde Wutöschingen baut eine Tagespflegeeinrichtung mit Seniorenwohnungen in direkter Nachbarschaft des Seniorenzentrums „Sonnengarten“. Nachdem Bürgermeister Georg Eble und Architektin Andre Rinne dem Gemeinderat das Projekt in der jüngsten öffentlichen Sitzung vorgestellt hatten, gab das Gremium einstimmig grünes Licht für die Planung.

Direkt hinter dem Rathaus und in unmittelbarer Nachbarschaft von Kindergarten und dem Seniorenzentrum Sonnengarten entsteht auf einer Grundstücksfläche von 874 Quadratmetern ein moderner Neubau, in dessen Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung mit 18 Plätzen realisiert wird.

So soll die neue Tagespflegeeinrichtung in Wutöschingen aussehen laut dem Plan der Architektin Andrea Rinne. | Bild: Andrea Rinne

Das Obergeschoss bietet Platz für sechs Seniorenwohnungen, die Raum für ein oder zwei Bewohner bieten. Für den Neubau muss das Pfarrhaus weichen, das derzeit dort untergebrachte Pfarrbüro zieht in das alte Pfarrhaus um.

Das Angebot für Senioren Eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren mit 18 Plätzen sowie sechs altersgerechte Wohnungen sollen in der Ortsmitte von Wutöschingen entstehen. Bauherr ist die Gemeinde Wutöschingen, Pächter und Betreiber die Awo. Das Gebäude wird komplett unterkellert. Parkplätze stehen beim benachbarten Rathaus zur Verfügung.

Der Neubau komplettiert die Angebotspalette des Seniorenzentrums „Sonnengarten“, welches ebenfalls von der Gemeinde erbaut wurde und betreutes Wohnen sowie ein Pflegeheim umfasst. Wie das gesamte Seniorenzentrum wird auch die neue Einrichtung an die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Betreiberin verpachtet.

So lassen sich Synergieeffekte optimal nutzen. Thomas Bomans, Geschäftsführer AWO Waldshut ,und Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums „Sonnengarten“, Martina Meier, wurden bereits in die Planung mit einbezogen und auch als Gäste zur Präsentation geladen.

Das kostet das Projekt

3,7 Millionen inklusive Außenanlage, Möblierung und Baunebenkosten beträgt die Kostenschätzung inklusive des bereits erfolgten Grunderwerbs. Dazu kommen noch die Abrisskosten für das Pfarrhaus.

„Die Gesamtkosten müssen im Rahmen bleiben, die Menschen sollen sich die Tagespflege und das Seniorenwohnen auch leisten können“, betonte Bürgermeister Eble. Die Gemeindeverwaltung hofft auf einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Innovationsprogramm Pflege 2023“ in Höhe von 320.000 Euro.

Mit Gesamteinnahmen von rund 93.000 Euro kann die Gemeinde aus der Verpachtung rechnen. „Aber bei solch einem Projekt geht es nicht vorrangig um die Einnahmen, wie Georg Eble betonte, sondern darum, dem wachsenden Bedarf für die älteren Bürger gerecht zu werden.“ Mit dem Neubau im Herzen von Wutöschingen wird damit auf jeden Fall Rechnung getragen.

So soll das Gebäude aussehen

Architektin Andrea Rinne stellte erste Pläne für den schmucken, zweigeschossigen Flachdach-Neubau mit einer Grundfläche von 355 Quadratmeter vor. Im Erdgeschoss dominiert ein großer Gemeinschaftsraum mit Teeküche und großen Fensterverglasungen, die den Blick auf den Spielplatz des Kindergartens freigeben. Eine große, überdachte Terrasse soll zum Verweilen im Freien einladen.

Neben Ruheräumen ist auch ein Aktivraum für Gymnastik vorgesehen. Auch der Flur soll zur Aktivität einladen und wird mit einer Leseecke ausgestattet. Wie das gesamte Gebäude werden auch die sanitären Anlagen für die Bewohner barrierefrei und behindertengerecht realisiert.

Ein Dienstzimmer, Personalraum, Umkleideraum und WC stehen dem Personal zur Verfügung. Überdachter Eingangsbereich, Windfang, Garderobe und Nebenräume für Hauswirtschaft komplettieren die Planung der Tagespflege. Die Essensversorgung der Tagespflegegäste erfolgt über die Küche im Pflegeheim.

Ein separater Eingang führt in das Obergeschoss, in dem sechs Seniorenwohnungen mit Balkonen eingerichtet werden. Dank Aufzugsanlage sind auch diese barrierefrei zu erreichen. Die Bewohner der Seniorenwohnungen können die Angebote des Betreuten Wohnens im Seniorenzentrum in Anspruch nehmen.