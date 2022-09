von Yvonne Würth

Vor dem Jubiläumsfest kann bereits in der frisch geschriebenen Chronik gestöbert werden. Auf 60 Seiten gibt es einen Einblick in 150 Jahre Vereinsgeschichte. Vom ersten Gruppenfoto bis zum Festgottesdienst im Juli 2022 ergänzen 106 Bilder den Text.

Spider Murphy Gang spielte auch schon in Horheim

Was haben die Quitsch Fidelio Brass Band, die Spider Murphy Gang und die Partyband Popcorn gemeinsam? Und was ist eine Bierbörse? Seit dem Bau der Wutachhalle Horheim-Schwerzen 1975 findet jedes Jahr das Horheimer Oktoberfest statt.

„Es entwickelten sich tolle Tanzveranstaltungen, so dass die Wutachhalle schnell den Ruf als ‚Die Festhalle‘ weit und breit wegbekam“, schreiben die Brüder Dietmar und Thomas Utz in ihren Erinnerungen. Beide spielen inzwischen seit 42 Jahren im Musikverein Horheim und haben sich auch jahrzehntelang im Vorstand engagiert.

Das älteste Bild des Musikvereins Horheim ist von 1887. Der Frage, welche Instrumente damals gespielt wurden, und wie die Instrumentation heute aussieht, wird in der Chronik zum 150-jährigen Bestehen ein eigenes Kapitel gewidmet. | Bild: Musikverein Horheim

Nachdem die TKH, die Tanzkapelle Horheim, nach mehr als 22 Jahren im Jahr 1970 ihr Abschiedskonzert gegeben hatte, entwickelten sich das Panorama-Sextett, später das Atlantis-Sextett und von 1977 bis 1981 das Phönix-Quartett. Fast gleichzeitig gründeten Musiker des Musikvereins Horheim ihre eigene Band. Es gab die Partyband Popcorn, die Tanzkapelle Phönix, das Trio Topas und die Quitsch Fidelio Brass Band.

Die Chronik Die Chronik des Musikvereins Horheim wird am 16. und 17. September von den Musikern an der Haustür verkauft. Danach gibt es sie in Horheim bei der Metzgerei Wassmer und der Bäckerei Müller und auch im Musik-Atelier Tiengen. Infos und die Videos „Der Oktobär erklärt‘s“ im Internet (www.okto-baer.de/news und www.mvhorheim.de).

Erstere wurden von Mitgliedern des Musikverein Horheim gegründet, entwickelten sich dann aber unabhängig vom Verein weiter. Die Quitsch Fidelio Brass Band aber war die Vereins-Tanzkapelle und beendete stets das Horheimer Oktoberfest mit Non-Stop-Tanzmusik und begeistertem Publikum. Eröffnet hatte die Partyband Popcorn von 1981 bis 1995, die Wutachhalle konnte die vielen Besucher gar nicht fassen, es gab Einlass-Stopps.

Wehr Wie wir dazu beitragen können, dass Dylan (11) den Tod ein zweites Mal besiegt Das könnte Sie auch interessieren

Zum 17. Oktoberfest 1991 spielte die Spider Murphy Gang aus München, welche heute noch mit ihren Hits „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ bekannt ist. Nach der Ära Popcorn hatte der Verein sich jedes Jahr neue Ideen einfallen lassen, um die Halle zu füllen.

Wechsel bei den Instrumenten

Wozu wurde ein Kuhlohorn gebraucht, und wieviel Liter Wasser fasst ein B-Bass? Die Instrumentation im Laufe der Zeit beim Musikverein Horheim wird in einem eigenen Kapitel der von Yvonne Würth verfassten Chronik vorgestellt. Die Dirigenten strebten für das ideale Klangbild die Harmoniebesetzung an.

Dirigent Bernhard Zoller hatte die Es-Alt-Hörner einmotten lassen und B-Waldhörner gewünscht, außerdem wurde von Flügelhorn auf Trompete gewechselt. Bei seinem Abschiedskonzert 2004 konnten erstmals fast ausnahmslos Oberstufenstücke gespielt werden.

Thematisch statt chronologisch

Wie vielfältig die Aktionen eines Musikvereins das Jahr über sind, lässt sich anhand der verschiedenen Kapitel beim Musikverein Horheim sehen. Stehen die ersten Jahre noch in chronologischer Abfolge, wurde es ab der Zeit der Gemeindereform, welche in Wutöschingen 1975 abgeschlossen war, besonders turbulent.

Auch dieses Bild von 2008 ist in der Chronik zu sehen. In der Bildmitte ist Erich Baumgartner zu sehen, welcher mit 58 aktiven Jahren der dienstälteste Musiker ist und zum Alterspräsidenten aufgrund seines großen Engagements für den Verein ernannt wurde. Links und rechts von ihm spielen Melanie Buri-Stoll und Carina Simon. | Bild: Musikverein Horheim

Mit dem Bau der Wutachhalle startete der Erfolg des Horheimer Oktoberfestes, seit 2004 Oktobär-Fest genannt. Der Bau des eigenen Probelokals von 1977 bis 1979 und der Umbau von 2000 bis 2002 zeigt das besondere Engagement der Musiker. Ein eigenes Kapitel wurde den besonderen musikalischen Anlässen gewidmet.

Es gibt eine enge Verbindung zur Fasnacht, erwähnt werden der Trödelmarkt, der heute „Horremer Rosemäntig“ genannt wird und die Narrenzeitung, welche als einzige in der Gemeinde nicht von den Narren, sondern von den Musikern seit 1961 herausgegeben wird.

Wie tickt eigentlich ein Vorstand? Wer ist der dienstälteste Musiker? Seit wann musizieren auch Frauen im Musikverein? Wo fand das erste Sommerlager der Jungmusik statt? Die Chronik lässt sich nicht schnell mal überfliegen, dafür muss man sich Zeit nehmen. Die vielen Bilder und die Gliederung erleichtern es aber auch dem Leser, der den Verein bislang nicht kennt.