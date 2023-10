Der Musikverein Horheim feierte zwei Tage lang sein 47. Oktobär-Fest in der Wutachhalle.

Blasmusik satt am Freitag

Bereits am Freitag war die Stimmung in der Halle sehr gut gewesen, sehr großen Anteil daran hatten die beiden Musikvereine aus Hohentengen mit Dirigent Manuel Wagner und Beuren bei Salem mit Dirigent Julian Waibel.

Trotz des langen Anfahrtsweges hatten die Beurener Musiker keine Mühen gescheut und ihr Equipment für den Auftritt mitgebracht – darunter Schlauchboot und Tütü für die Präsentation der „Fischerin vom Bodensee.“

Friedlich, aber ausgelassen feierten die Besucher das 47. Oktobär-Fest Horheim. | Bild: Yvonne Würth

Auf sehr große Begeisterung stieß auch Tim Schäubles Xylophon Solo „Erinnerungen an Zirkus Renz.“ Die vielen Show-Elemente der Beurener Musiker und die flotten Stücke der Hohentenger Musiker zeigten die Vielseitigkeit der Blasmusik.

Wer es bislang nicht wusste: Frank Maier spielt Trompete beim Musikverein Hohentengen und ist Dirigent beim Musikverein Horheim. Dies verriet die neue Vorsitzende Öffentlichkeit Katharina von Hajden. Sie begrüßte auch den ebenfalls erstmals beim Oktobär-Fest in seinem Amt anwesenden Wutöschinger Bürgermeister Rainer Stoll. Ühlingen-Birkendorfs Bürgermeister Tobias Gantert und Ehefrau Angela Gantert hatten sich als Horheimer wie in den Vorjahren zum Arbeitsdienst in der Küche einteilen lassen.

Zahlreiche Besucher kamen mit Dirndl und Lederhosen zum Oktobär-Fest nach Horheim. | Bild: Yvonne Würth

Der Kindergarten Sternenfänger Horheim und die Tanzgruppe des Turnvereins Horheim begeisterten mit ihren Programmpunkten, die Kinder erhielten zum Dank nach der gewünschten Zugabe eine süße Kleinigkeit, ebenso die Erzieherinnen und Trainerinnen. Das Publikum vertrieb sich den späten Abend mit der belebenden Musik von DJ Spilli und dem Essens- und Getränkeangebot.

Der veranstaltende Musikverein Horheim hatte sich wieder einiges einfallen lassen für das 47. Oktobär-Fest. Im Bild Maren Boog (links) und Benjamin Rudigier (rechts) beim Ausschenken.

Viel Zeit verbrachten vor allem die jüngeren Besucher an beiden Tagen an der Foto-Wand im Foyer für eigene Bilder als Erinnerung und für ein Gewinnspiel. Besucher, die am Gewinnspiel teilnehmen, können zwei Eintrittskarten für das Oktobär-Fest 2024 gewinnen. Dazu laden sie einfach ihre an der Fotowand beim Fest erstellten Bilder auf Instagram hoch und markieren den MV Horheim.

Partyband und DJ heizen am Samstag ein

Mit der Unterhaltung durch die Partyband Freibier in der Halle und DJ Matze von baden.fm im Zelt hatte das Publikum am Samstag die Qual der Wahl. Zur Partyband Freibier gehören die Sänger Daniel Smrdel, Christina Denk, Ralph Crazzolara, Gitarrist Flo Steinhart, Keyboarder Mark Wolpert, Drummer Manfred Ibele und Bassist Christian Haselbach.

Die Partyband Freibier sorgte zwischen ihren Auftritten am Cannstatter Wasen beim 47. Oktobär-Fest Horheim für tolle Stimmung (von links): Gitarrist Flo Steinhart, Sänger Daniel Smrdel, Christina Denk, Keyboarder Mark Wolpert, Drummer Manfred Ibele, Sänger Ralph Crazzolara und Bassist Christian Haselbach. | Bild: Yvonne Würth

Nahezu den ganzen Abend standen die Besucher auf den Bänken, sangen die beliebtesten Songs aus mehreren Jahrzehnten mit und feierten begeistert mit den Freunden. Viele nutzten die spätsommerliche Wärme und hielten sich bei Bier und Grillwurst von den Ständen vor der Halle auf Zeitweise musste am Samstag der Einlass geschlossen werden, da die Besucherzahl des Oktobär einen neuen Rekord erzielt hatte.

Im Zelt sorgte DJ Matze von baden.fm (hinten) für gute Stimmung. | Bild: Yvonne Würth

