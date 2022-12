von Lucia van Kreuningen

Die Veränderung einiger Teile des Friedhofs und die Schaffung von neuen und immer wieder nachgefragten Bestattungsformen ist einer der Hauptpunkte der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eggingen gewesen. Seit einer Klausurtagung 2015 befassten sich Gemeindeverwaltung und Gemeinderat mit den Möglichkeiten, Grabfelder für Urnenbestattungen oder anonyme Bestattungen anzubieten. Hinzu kommen Grabfelder für Urnenbestattungen unter Bäumen. Bürgermeister Karlheinz Gantert teilte mit: „Wir sind schon mehrfach darauf angesprochen worden, dass eine solche Möglichkeit auch bei uns gewünscht wird.“

Das Gelände hinter dem Kriegerdenkmal soll als Ruhestätte unter Bäumen eingerichtet werden. | Bild: Lucia van Kreuningen

In einer Sitzung im April stellte das Landschaftsarchitekturbüro Burkard und Sandler die Entwürfe dafür vor. Vorgesehen für eine Urnenwand ist die Mauer unterhalb der Einsegnungshalle. Die noch dort befindlichen Einzelgräber werden nach Ablauf der Ruhezeit nicht mehr besetzt und aufgelöst. Ein anonymes Grabfeld wird auf dem Platz neben dem Haupteingang des Friedhofs links von der Mettinger Straße her geschaffen werden. Der Wunsch einer Ruhestätte unter Bäumen wird auf der Grünfläche oberhalb des Kriegerdenkmals erfüllt. Details wie Farbe der Grabplatten bei der Urnenwand und den anderen Möglichkeiten müssen noch abgeklärt werden.

Die Zustimmung der Gemeinderäte zog eine Ausschreibung der Arbeiten nach sich. In der jüngsten Sitzung lagen die Kosten des günstigen Anbieters in Höhe von brutto 66.695 Euro von der Firma Ritzmann aus Erzingen vor. Die Gemeinderäte stimmten nach kurzer Diskussion der Vergabe zu. Bürgermeister Karlheinz Gantert fügte noch an, dass die Arbeiten zu einem großen Teil bis zum 31. Mai 2023 fertig sein sollten. Im Frühjahr soll die Friedhofssatzung neu ausgearbeitet werden.