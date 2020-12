von Lucia van Kreuningen

In den frühen Morgenstunden des 24. Dezembers ist in Eggingen der Ehrenbürger und Altbürgermeister Paul Hauser im 78. Lebensjahr gestorben. Er war 38 Jahre als Bürgermeister im Amt, zuerst drei Jahre im damals selbstständigen Untereggingen und anschließend erster Bürgermeister von Eggingen. Mit einer Wahlbeteiligung von 96 Prozent und dem entsprechenden Stimmenanteil wurde er am 20. Februar 1972 zum Bürgermeister der neuen Gemeinde Eggingen gewählt.

Die Laufbahn

Seine berufliche Laufbahn hatte er 1964 als Ratsschreiber der Gemeinde Untereggingen begonnen und legte die Prüfung zum Verwaltungsinspektor ab. Mit 27 Jahren wurde er zum Bürgermeister gewählt und war bei seiner Wahl der jüngste Bürgermeister des Kreises Waldshut. Bereits nach drei Jahren stAmtszeit konnten die beiden selbständigen Gemeinden Ober- und Untereggingen zusammengeschlossen werden, wobei Paul Hauser als Bürgermeister von Untereggingen einen großen Teil an Verbindungsgesprächen und Kontakten übernommen hatte.

Die Projekte

Während der Amtszeit von Paul Hauser wurden in Eggingen viele Projekte angegangen und große Grundlagen der Infrastruktur der heutigen Gemeinde Eggingen gelegt. Seiner Amtszeit und seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die Gemeinde Eggingen heute über einen Kindergarten, Baugebiete, einen Tennisplatz, Sportanlagen wie Fußballplatz, eine Gemeindehalle mit integriertem Rathaus und Schlachthaus sowie Bauhof, ein neues Schulgebäude und auch einen Hochbehälter verfügt. Zudem wurden die Feuerwehrfahrzeuge LF 16/12 und LF 8 in der Amtszeit von Paul Hauser angeschafft.

Die Ehrenbürgerwürde

Am 10. März 2003 endete seine Amtszeit und Paul Hauser trat in den Ruhestand. Im Oktober 2004 wurde er im Rahmen eines Kirchenkonzertes zusammen mit Pfarrer Hans Jürgen Allgaier zum Ehrenbürger der Gemeinde Eggingen ernannt.

Der Ruhestand

Paul Hauser genoss in seinem Eigenheim in dem von ihm zusammen mit den damaligen Gemeinderäten ausgewiesenen Baugebiet zusammen mit seiner Ehefrau den Ruhestand. Die Beisetzung findet coronabedingt im engsten Familienkreis statt.