von Yvonne Würth

Die Kindertagesstätte Pater Stanislaus in Wutöschingen bereitet die Kinder mit Angeboten während der Fastenzeit auf Ostern vor. Beim Familienwortgottesdienst am Sonntag, 21. März, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Maria Magdalena besteht für die Gottesdienstbesucher die Möglichkeit, einen Einblick in die religiöse Arbeit des Kindergartens zu erhalten.

Am Sonntag wird in einem Wortgottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche St. Maria Magdalena die Geschichte vom Weizen als Rollenspiel thematisiert. | Bild: Privat

Mit dem Thema „Jesus in der Wüste“ startete Erzieherin Silvia Kaiser den Kinderkreuzweg. Der Wunsch, alleine und in Ruhe nachzudenken, ist für drei- bis sechsjährige Kinder etwas, womit sie bereits Erfahrungen gemacht haben, sei es bei sich, den Eltern, Geschwistern oder Freunden. So können sie daran anknüpfen.

Themen, die sich eignen

Silvia Kaiser hatte die „Stille“ nach der turbulenten Fasnachtszeit als Einstieg für den Fastenweg ausgewählt. „Natürlich kann man nicht alle Themen in der Fastenzeit aufgreifen, mit dem blinden Bartimäus haben wir angefangen. Wie es ist, wenn man die Sonne nicht sehen kann und die Blumen, wenn sie im Frühling blühen.“

Ei und Weizenkorn

Dann wurde ein Spiegelei im Kreis der Kinder gebraten, jeder durfte etwas davon probieren. Ähnlich praktisch wird in dieser Woche auch die Geschichte vom Weizenkorn behandelt, die die Kinder begeistert mit Rhythmusinstrumenten untermalten.

Rollenspiel

Am Sonntag wird das Thema in der Familienwortgottesfeier von den Fröhlichen Frommen Frauen aufgegriffen. Passend dazu wird ein Rollenspiel gespielt: „Der Gärtner ist im Gewächshaus und sät Weizenkörner. Diese unterhalten sich, erst ist es ganz dunkel und sie haben Angst. Es ist ganz kalt. Dann kommt die Sonne, sie fangen an, zu sprießen und zu wachsen“, erläutert Kaiser. „Wir versuchen, die Themen auf die Kinder herunterzubrechen, die verstehen das ganz gut.“ In der nächsten Woche folgt der Kreuzweg, auch hier spielt die Empathie, das sich Hineinversetzen in andere, eine große Rolle.

Streng getrennt wegen der Pandemie spielen und lernen die Kinder in ihrer Kindergartengruppe. Es sind je 16 bis 22 Kinder in drei Gruppen. Die Kita bietet Plätze für Kinder ab zwei Jahren. Der Zugang zu den religiösen Inhalten geschieht auf Augenhöhe. Die bearbeiteten Themen liegen als Fotos in der benachbarten Kirche St. Maria Magdalena vorn auf dem rechten Kommunionbänkle aus. Mit zum Angebot gehören auch Besuche in der Kirche oder ein Spaziergang zu einem Kreuz. „Währenddessen danken wir Gott für die Schöpfung“, ergänzt Kita-Leiterin Andrea Mutter. Ebenfalls bleibt Zeit zum Philosophieren über verschiedene religiöse Fragen.