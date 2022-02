Mir einem Lächeln zeigt Gisela Flügel den Kindern ihren Platz am Tisch, rückt Stühle zurecht. Gemeinsam packt sie mit ihnen das mitgebrachte Vesper aus, das ist gesund, wie sie betont. „Seit September 2019 haben wir das Beki-Zertifikat für bewusst gesunde Ernährung“, erzählt sie später stolz. Vergeben wird es vom Landeszentrum für Ernährung an Kindereinrichtungen, die auf ein genussvolles und ausgewogenes Essverhalten sowie alltagsnahe Ernährungsbildung der Kinder achten.

Das Wohl der Kinder steht für Gisela Flügel seit ihrer Ausbildung im Mittelpunkt. „Einen sozialen Beruf hatte ich immer im Kopf. Der Umgang mit Kindern macht mir Freude, etwas zurückzugeben ist das Schönste!“ Ihr Anerkennungsjahr machte sie im katholischen Kindergarten Wutöschingen, der Ende der 1970er Jahr von Ordensschwestern geleitet wurde.

Die Serie In loser Reihenfolge stellen wir Ihnen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen von Stühlingen und Eggingen vor, die 25 oder mehr Jahre in den Kommunen für die Bürger da sind. In dieser Episode richten wir den Fokus auf Gisela Flügel, die seit mehr als vier Jahrzehnten als Erzieherin in Kindergärten arbeitet, seit 1979 in Eggingen. Seit 2006 leitet sie die Einrichtung wieder.

„Wir mussten weiße Kittel tragen“, erinnert sie sich schmunzelnd. Nach einem Jahr als Erzieherin in ihrem Heimatort Ühlingen, bewarb sie sich in Eggingen um eine Stelle, wo Paul Hauser Rathauschef war. „Damals gab es sehr viele Bewerberinnen auf eine Stelle, heute fehlen in vielen Einrichtungen Erziehrinnen“, erzählt Gisela Flügel (62). Zu Beginn hatte eine Erzieherin hier bis zu 30 Kinder zu betreuen.

Als ihre Chefin Lucia Himmelsbach 1980 eine Babypause einlegte, wurde der damals 22-jährigen Frau aus Ühlingen die Leitung der Einrichtung übertragen. Elf Jahre später brachte sie ihre Tochter zur Welt und pausierte vier Jahre. Zunächst stieg sie in Teilzeit wieder ein, seit 2006 leitet sie den Kindergarten „Regenbogen“ wieder.

Viele Geschichten zum Schmunzeln

Da blieben Schmunzelgeschichten nicht aus. Es war die Zeit, als es noch keine schnurlosen Telefone gab. „Wenn das Telefon klingelte, musste ich ins Büro laufen, die ganze Kinderschar kam hinter mir her. Beim Gespräch standen sie neugierig um mich herum“, erzählt sie lächelnd. Sie berichtet von einem Kind, das ihr einen Eimer Sand über die Schreibmaschine schüttete, als sie an einem heißen Sommertag draußen Elternbriefe schreiben wollte: „Das wars dann mit Briefe schreiben“, lächelt sie über diese Anekdote.

Sie erinnert sich gerne daran, dass der Hausmeister sie morgens mit frischem Kaffee im Kindergarten empfing. „Es war eine gemütliche Zeit, der Kindergarten war morgens und mittags jeweils drei Stunden auf, mehr Bedarf war nicht da.“ Gisela Flügel erzählt von wunderschönen Festen im Sommer, zu denen „gefühlt das ganze Dorf kam“, von St. Martin- und Fastnachts­umzügen und Ausflügen mit den Kindern.

75 Kinder im Kindergarten

Neu orientieren musste sich das Kindergartenteam, als 2013 eine Kleinkindgruppe mit zehn Plätzen für Kinder von ein bis drei Jahren eingerichtet wurde. Als der Kindergarten in Mauchen geschlossen wurde, brachten Eltern ihre Kinder ebenfalls nach Eggingen. Herausfordernd war, als 42 Anmeldungen 2018 auf den Tisch flatterten. Eine fünfte Gruppe wurde eingerichtet. Momentan sind 75 Kinder im Kindergarten, maximal ist Platz für 106. Dabei kommt Gisela Flügel in den Sinn, dass inzwischen Eltern ihre Kinder in die Einrichtungen bringen, die selbst als Kinder von ihr betreut wurden.

Und dann kam Corona: „Das brachte viele Einschnitte: den Lockdown, die Notbetreuung, Lolli-Tests, immer wieder neue Verordnungen, die in kürzester Zeit umgesetzt werden mussten. Das ist oft schwierig und erfordert große Flexibilität“, sagt Gisela Flügel. Aber auch diese Herausforderungen meistert sie mit ihrem Team. Eine Konstante bei allen Turbulenzen bleibt: ihr großes Herz für Kinder.