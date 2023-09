Zum bärenstarken Wochenende beim 47. Oktobär-Fest lädt der Musikverein Horheim am 29. und 30. September ein. In der Halle Horheim und der Liebeshöhle, dem Zelt daneben, wird zünftig gefeiert. Am Freitag ist der Eintritt frei, für den Samstag gibt es noch wenige Tickets und Tische im Vorverkauf sowie Karten an der Abendkasse.

„Wir sind uns sicher, dass ihr keine Sekunde Bär-euen werdet und sind Bär-eit, mit euch zu feiern“, freut sich der Vorsitzende Festbetrieb, Markus Fehrenbach, auf viele Besucher.

Der Blick ins Programm

Der Freitag wird um 17 Uhr von den Kindergartenkindern eröffnet, danach zeigen die Mädchen des Turnvereins Horheim ihre neuesten Tänze. Ab 18 Uhr spielen der Musikverein Hohentengen und der Musikverein Salem-Beuren zum Dämmerschoppen auf. Anschließend legt DJ Spilli auf. Für die Kinder steht ab 17.30 Uhr Julia mit einem Kinderprogramm im Zelt hinter der Halle bereit.

Mit der Partyband Freibier und DJ Matze von baden.fm wird am Samstag ab 20 Uhr gefeiert.

Die Partyband Freibier mit den Sängern Chrissi, Ralph und Smre, Flo an der Gitarre, Marc an den Keys, Chris am Bass und Mr. Happy an den Drums sorgt am Samstag, 30. September, für zünftige Stimmung. | Bild: FREIBIER Partyband

Der Blick auf die Teller

Die Festküche bietet an beiden Tagen warmes und kaltes Essen. Es gibt das beliebte bayerische Vesperbrett oder Käsebrett sowie gebackenen Fleischkäse, Weißwürste mit Brezn und süßem Senf, gemischten Salatteller oder Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Pommes.

Höhepunkt für viele Besucher ist der Kartoffelsalat nach original Horheimer Rezept – auch das Apfelmus wird frisch zubereitet. Am Samstag können sich die Besucher mit gebackenem Fleischkäse mit Herdöpfelsalat, Weißwürsten mit süßem Senf sowie Käsespätzle mit Röstzwiebeln stärken.

An der Grill-Theke im Freien sorgt das Musiker-Team mit Wassmers feiner roter und weißer Wurst vom Grill sowie Currywurst und Steakwecken für die nötige Energie in den Pausen.

Der Blick in die Krüge

An beiden Tagen stehen die Maßkrüge bereit mit bestem Paulaner Oktoberfestbier und Paulaner Hefeweizenbier (auch alkoholfrei). In der Bar und Shotbar gibt es außerdem jede Menge aktuell angesagte Getränke.