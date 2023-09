Der Ski- und Wanderclub Horheim hat sein 50-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende gefeiert. Bei der internen Feier am Samstagabend in der Wutachhalle Horheim wurden die langjährigen und die besonders engagierten Mitglieder geehrt.

Der Präsident des Skiverbands Schwarzwald, Manfred Kuner, betonte in seiner Laudatio besonders die langjährige Treue des Vorstandes und der Mitglieder. Es gab in 50 Jahren lediglich fünf Vorsitzende: Karl Strittmatter, Benno Macchinetti, Bertram Werner, Helmut Bähr und Walter Robold.

Bereits vor 50 Jahren zeigte sich der damals neu gegründete Ski- und Wanderclub Horheim visionär und legte seine Aktivitäten auf das ganze Jahr aus, nicht nur auf den Wintersport, wie das in 80 Prozent der mehr als 500 Verbandsvereinen üblich sei.

Der Verein Der Ski- und Wanderclub Horheim freut sich über neue Mitglieder. Der Kontakt ist möglich über den Vorsitzenden Walter Robold per E-Mail unter wrobold@web.de und Telefon 07746 26 01. Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.swc-horheim.de.

Kuner kam mit einer unüblich großen Menge an Ehrenzeichen zur internen Jubiläumsfeier. Dies liegt zum einen an den vielen treuen und engagierten Mitgliedern. Außerdem kennt sich der Ehrenvorsitzende Helmut Bähr aus im Ehrungswesen und hatte alles beantragt, was über die drei Dachverbände Schwarzwälder Skiverband, Badischer Sportbund und Deutscher Skiverband möglich war.

Bürgermeister Rainer Stoll freute sich, dass der Ski- und Wanderclub Horheim nicht nur irgendeiner von 60 Vereinen der Gemeinde sei, sondern derjenige, mit den höchsten Mitgliederzahlen: „Das war bereits 1983 der Fall nach nur zehn Jahren der Vereinsgründung.“ Er betonte Umfang und Vielschichtigkeit des Angebotes mit bewährten und neuen Sportarten für Winter und Sommer, für Jung und Alt.

Im Anschluss an den Ehrungsreigen feierten die Mitglieder mit leckerem Essen von Ulrich Preiser aus Grafenhausen. Für die Essenspausen hatte der Verein das Duo Laktosefrei mit handgemachter eigener Musik engagiert sowie Bernhard Aberle, der mit Saxophon und Gesang ebenfalls für gute Stimmung gesorgt hatte. Großen Gefallen fanden die Bilderausstellung und die Videopräsentation von Norbert Menden sowie die passende Dekoration von Gaby Robold.

Diese Mitglieder werden für ihr Engagement geehrt

Plakette und Stele für den Vorsitzenden

Ehrungen gab es zahlreiche an diesem Abend von den Dachverbänden Schwarzwälder Skiverband, Badischer Sportbund und Deutscher Skiverband. So erhielt der Vorsitzende Walter Robold die bronzene Jubiläumsplakette, die kleine Majolika mit badischem Greif sowie eine Glasstele.

Der Präsident des Skiverbandes Schwarzwald Manfred Kuner (links) ehrte anlässlich 50 Jahre Ski- und Wanderclub Horheim zahlreiche Mitglieder. Der Vorsitzende Walter Robold wurde unter anderem mit dem Ehrenbrief des Deutschen Skiverbandes ausgezeichnet. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Ihm gebühre ein dickes Lob und riesige Anerkennung, denn er ist seit seinem Eintritt 1985 Sportart alpin und Leiter der Skischule, war von 2008 bis 2012 stellvertretender Vorsitzender, „ist seit 2012 an der Spitze und hält die Fäden zusammen, organisiert und koordiniert“, so Manfred Kuner. Als besondere Auszeichnung gab es einzig für ihn den Ehrenbrief des Deutschen Skiverbandes.

Ehrennadeln in Bronze

Die Ehrennadel in Bronze des Schwarzwälder Skiverbands erhielt Jeannette Ebner, die seit 2012 das Amt der Kassiererin ausübt. Ebenso Gabi Robold, die Frau des Vorsitzenden Walter Robold. Sie ist seit 41 Jahren Mitglied, trainiert seit 2004 die Mitglieder im Bereich Nordic Walking und seit 25 Jahren im Bereich Skigymnastik.

Die gleiche Auszeichnung gab es für Felicitas Bähr, die Frau des Ehrenvorsitzenden Helmut Bähr. Sie ist seit 45 Jahren sehr engagiert, seit 2008 ist sie Trainerin im Bereich Schneeschuhwandern „und sie führt die prägende Sportart des Ski- und Wanderclubs zu neuen Erfolgen“, freut sich Manfred Kuner.

Hans Lüber ist Mitglied seit 50 Jahren und leitet seit mehr als elf Jahren das Jedermannsturnen. „Er hat sich in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich für Integration für junge Migranten aus Afrika verdient gemacht, das kann man nicht hoch genug werten“, so Manfred Kuner.

Irene Stürzel ist seit 14 Jahren Wanderführerin, Hans und Iris Pfeil gehören ebenso zu den Geehrten. Und Hans und Manuela Baumgartner sind seit 2000 als Wanderleiter aktiv.

Sie haben sich jahrelang ehrenamtlich im Vorstand, als Wanderführer oder Übungsleiter für den Ski- und Wanderclub Horheim engagiert und wurden dafür geehrt (von links): Benno Macchinetti, Hans Lüber, Jeannette Ebner, Sonja Göbel, Felicitas Bähr, Gaby Robold und Walter Robold. | Bild: Yvonne Würth

Ehrennadel in Silber

Die Silberne Ehrennadel des Schwarzwälder Skiverbandes sowie die Ehrenmedaille des Badischen Sportbundes in Silber erhielt Sonja Göbel: „Sie ist seit 50 Jahren im Verein, war Schriftführerin und dritter Vorstand, seit 2019 bis heute Beisitzer, Pressewart, gute Seele, die das Ganze zusammenhält und für Stimmung und Drive im Club verantwortlich ist und die graue Eminenz, wenn es mal haarig wird“, beschrieb Manfred Kuner.

Benno Macchinetti erhielt die gleiche Auszeichnung. Er ist seit 43 Jahren im Verein, seit 1981 Tourenführer, von 2005 bis 2012 war er Vorsitzender und von 2012 bis 2021 stellvertretender Vorsitzer. „Das gibt zusammen ein Lebenswerk.“

Ehrenstele

Die Ehrenstele des Schwarzwälder Skiverbandes gab es für die (nicht anwesenden) Gründungsmitglieder Erich Baumgartner, Anita Büche, Alfred Maier, Wolfgang Schmidt, Petra Bauer, Gerda Baumgartner, Rainer Büche, Andreas Hausy, Renate Hausy, Wolfgang Mutter und Michaela Wassmer sowie für die Anwesenden Gerhard Göbel, Sonja Göbel, Hans Lüber, Karl Strittmatter, Sigrid Griebel, Susi Lüber, Elmar Robold, Walter Robold und Ursula Schmidt.

Weitere Bilder vom 50. Geburtstag des Ski- und Wanderclubs Horheim finden Sie hier.