von Gregor Müller

Herr Gantert, was hat Sie im vergangenen Jahr besonders gefreut?

Karlheinz Gantert, Bürgermeister von Eggingen. | Bild: Archiv

Die überaus große Dankbarkeit, welche die älteren Bürgerinnen und Bürger der sechs Gemeinden (Bonndorf, Ühlingen-Birkendorf, Wutach, Grafenhausen, Stühlingen und Eggingen) uns, den sechs Bürgermeistern sowie allen Helferinnen und Helfer im Rahmen der Impftage, die wir in der Stadthalle Bonndorf für sie Anfang/Mitte des Jahres organisiert haben, entgegen gebracht haben. Zu dem Zeitpunkt war es, im Gegensatz zu heute, für viele Menschen noch sehr schwierig, einen Impftermin zu erhalten.

Was hat Sie 2021 eher geärgert?

Gewalttätige Demonstranten, welche an sogenannten Spaziergängen teilnehmen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und für oder gegen etwas demonstrieren, aber es muss dabei friedlich zugehen.

Was waren 2021 Ihrer Meinung nach die wichtigsten Projekte, die in Ihrer Gemeinde umgesetzt wurden?

Die Erschließung und Fertigstellung des neuen Baugebiets „Rosenäcker“, bei dem wir 16 neue Bauplätze für junge, bauwillige Familien geschaffen haben. Alle Bauplätze sind mittlerweile auch bereits verkauft worden. Ferner die Initiative von einigen äußerst engagierten Bürgerinnen und Bürger, welche zum Erhalt unserer schönen Naturbadesee-Anlage die Gründung eines Badesee-Vereins Eggingen mit großem Engagement voran getrieben haben. Anfang diesen Jahres fand bereits die Gründungsversammlung statt.

Zur Person Karlheinz Gantert (58) wurde in Tiengen geboren und lebt in Lauchringen. Er machte eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Grenzzolldienst und arbeitete zunächst als Abfertigungsbeamter bei der Bundeszollverwaltung und später als Zollbeamter der Bundesfinanzverwaltung. 1989 wechselte er in die Kommunalverwaltung Lauchringen. Bevor er am 25. Januar 2004 zum Bürgermeister von Eggingen gewählt wurde, war er sieben Jahre Leiter des Bauamts Lauchringen. Am 11. Dezember 2011 und am 15. Dezember 2019 wurde er im Amt bestätigt. Karlheinz Gantert ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seine Hobbies sind Fußball, Schwimmen und Chorgesang.

Warum könnte Ihrer Meinung nach 2022 ein besseres Jahr werden als 2021?

Weil ich hoffe, dass die Spaltung der Gesellschaft, welche die Corona-Pandemie speziell im Jahr 2021 allgemein, aber auch zum Teil bis tief in einzelne Familien und bestehende Freundschaften hinein ausgelöst hat, sich endlich legen wird und wir wieder „zueinander“ finden werden.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2022?

Zur Zeit dreht sich leider alles um das Thema „Corona“. Ich wünsche mir daher, dass man sich wieder auf das Wesentliche konzentriert, ferner die Kraft, Freude zu schenken und das Glück zu teilen.