Die Ehrungen gerieten in der Hauptversammlung der Sportvereinigung (Spvgg) Wutöschingen zu einem bemerkenswerten Tagesordnungspunkt. In einer emotionalen Laudatio würdigte Ehrenmitglied Rainer Stoll die Verdienste von Heiko Kaiser. Zum Abschied aus dem Führungsteam an der Seite von Karl-Heinz Silbereis wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Stoll verglich den Geehrten mit dessen Vater Berthold, der im Verein durch seine vielfältigen Aktivitäten unvergessen bleibt. Heiko Kaisers Engagement als Trainer und Betreuer der Reserve, von Jugendmannschaften und zuletzt sein Wirken im Vorstand waren über Jahrzehnte geprägt von „Anstand, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft“, betonte der Laudator. Sein Wissen um Personen und Zusammenhänge im Verein war auch für seinen Vorstandskollegen Karl-Heinz Silbereis von unschätzbarem Wert. Außergewöhnlich waren auch die Ehrungen für Kurt Maier (86) und Armin Flum (87), die seit sieben Jahrzehnten der Sportvereinigung die Treue halten. Beide sind 1953 in den Verein eingetreten.

Maier war lange Zeit aktiver Fußballer, Flum, der mit 14 Jahren Mitglied wurde, engagierte sich 17 Jahre als Aktiver, später wurde er Jugendtrainer und betätigte sich im Spielausschuss. Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern der Guggenmusik, die damals zur AH-Abteilung gehörte. Aus ihr entstand die heutige Band Soundstoff.

Bernhard Böhler, sechs Jahre Vorsitzender. 40 Jahre : Günter Pietzke, Aktiver und Trainer der ersten Mannschaft.

: Günter Pietzke, Aktiver und Trainer der ersten Mannschaft. 25 Jahre: Claudio Porcarelli, lange Jahre aktiver Fußballer.