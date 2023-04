Zwei Ämter sind bei der Hauptversammlung des TC Eggingen neu besetzt worden. Stefan Simon wurde als Jugendwart und Susanne Eder als Schriftführerin gewählt. Die Mitgliedszahlen des Tennisclubs entwickelten sich laut Vereinsmitteilung sehr positiv. Der Verein zählt rund 160 Mitglieder, davon circa 50 Kinder und Jugendliche. Dies bedeutet einen Zuwachs von fast 40 Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren.

Einen guten Start in das neue Jahr war das Narrentreffen in Eggingen. Der TCE war dort mit einem Verkaufsstand und sehr vielen Helfern vertreten. Als großes Dankeschön wird am 10. Mai ein Helferfest ausgerichtet. Ebenso lässt sich das diesjährige Ski-Wochenende in Elm mit 34 Teilnehmern ein Erfolg nennen. Nach einer ereignisreichen Winterhallenrunde mit je einer Herren, Damen und Mixed Mannschaft sowie zwei U15 Mannschaften rückt nun der Beginn der Sommerrunde am 6. und 7. Mai immer näher. Diesen Sommer gehen in Kooperation mit dem TC Erzingen insgesamt zwölf Jugendmannschaften von U9 bis U18 an den Start, zwei davon werden in der höchsten Liga des Bezirks spielen. Im Erwachsenenbereich sind zwei Herren, zwei Damen, eine Damen 30 und eine Damen 40 Mannschaft (in Kooperation mit dem TC Schlüchttal) gemeldet. Die Damen 30 werden erstmals in der Badenliga spielen, während die Damen 1 und Herren 1 nach der erfolgreichen letzten Saison in der zweiten Bezirksliga aufschlagen werden. Für Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit, am Vereinsjugendtraining teilzunehmen. Einige sehr motivierte Nachwuchstalente des TCE spielen neben einigen Jugendturnieren in mehreren Mannschaften. Auch die Kooperation mit der Grundschule Eggingen besteht weiter.

Für Hobbyspieler und Neumitglieder wird in diesem Sommer mittwochs ab 18.30 Uhr ein angeleiteter Hobbyabend angeboten. Für Anfänger und Wiedereinsteiger gibt es Intensiv-Trainingstage am 6. Mai und 13. Mai. Neumitglieder können im ersten Jahr ein Schnupperjahr zum halben Jahresbeitrag absolvieren. Bei Interesse Mail an vorstand@tc-eggingen.de.