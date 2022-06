von Andrea Böhringer

Bürgermeister Georg Eble zeigte auf der Hauptversammlung der Country- & Line Dance-Friends Hochrhein auf, dass das vergangene Vereinsjahr genauso weiter ging, wie es 2020 aufgehört hatte: Im Corona-Lockdown ohne Veranstaltungen und mit geschlossenem Vereinsheim.

Optimistischer Blick nach vorne

Trotzdem blieb der Verein optimistisch und konnte den Pachtvertrag für das Vereinsheim, gleichzeitig Vereinssitz, vorläufig um weitere zwei Jahre bei gleichbleibenden Konditionen verlängern. Etwas Sorgen macht der Status der Mitglieder, da der Verein von 90 aktiven auf 75 aktive Mitglieder gefallen ist.

Außerdem hat der Verein am Vereinswettbewerb der Sparkasse Hochrhein teilgenommen und belegte dort den zweiten Platz, für den es eine Spende von 1000 Euro gab.

Auch die Kurse konnten Corona bedingt nicht wie geplant durchgeführt werden, so Gudrun Schendel, musikalische Leiterin. Nach den kurzen und schließlich abgesagten Kursen 2020 fanden im Herbst 2021 ein Aufbaukurs und ein Fortgeschrittenenkurs durchgeführt werden.

Der Kassenbericht zeigte einen Verlust auf. Georg Eble meinte hierzu: Die Pandemie habe der Gemeindeverwaltung Sorge bereitet, ob denn das Vereinsleben zukünftig so weiterlaufen könne wie davor.

Er freue sich aber, dass in den meisten Vereinen die Normalität wieder eingekehrt sei oder sogar noch mehr gemacht wird als vorher. Auch die negativen Ergebnisse in der Kasse seien in allen Vereinen normal, da beinahe alle Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren ausgefallen seien, die sonst ein gutes Polster geschafft hätten. Er konnte berichten, dass der Familiensonntag und der Weihnachtsmarkt derzeit in Planung sind und stattfinden werden, sofern Corona dies zulässt.

Vertrauen in bewährten Vorstand

Nach der Entlastung der Vorstandschaft durch Georg Eble, fanden die Wahlen statt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Barbara Gäng (stellvertretende Vorsitzende) sowie die Beisitzer Veronika Schlegel, Veronika Mannino und Gertrud Geiss. Die beantragten Änderungen bei der Vereinssatzung wurden anschließend einstimmig angenommen.

Ausblick: Die geplanten Trainingsnachmittage in der Halle in Wutöschingen werden weitergeführt. Das Vereinsheim hat im Regelbetrieb geöffnet und der Verein wird am Familiensonntag sowie am Weihnachtsmarkt der Gemeinde teilnehmen. Außerdem feiert der Verein im Jahr 2023 sein zehnjähriges Bestehen, welches mit einer größeren Veranstaltung durchgeführt werden soll.