Peter Kohl, Bischofsvikar der Erzdiözese Freiburg, zelebrierte am Sonntag den Gottesdienst beim Klosterfest im Kloster Marienburg Ofteringen.

Der Gottesdienst beim Klosterfest Ofteringen wurde zelebriert von Peter Kohl, Bischofsvikar der Erzdiözese Freiburg (links). Pfarrer a.D. Karl Boll (rechts) ist in seinem Amt trotz seines Alters von 94 Jahren noch immer aktiv und zelebriert unter dem Jahr den täglichen Gottesdienst mit wenigen Ausnahmen. | Bild: Yvonne Würth

Die Prozession führte zur Dreifaltigkeitssäule auf den Berg, der Gottesdienst war per Bild und Ton in den Klosterhof übertragen worden, da die vielen Kirchenbesucher keinen Platz in der Klosterkirche fanden.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand eine Prozession zur Dreifaltigkeitssäule statt beim Kloster Marienburg Ofteringen. | Bild: Yvonne Würth

Im Anschluss gab es ein gemütliches Beisammensein bei Getränken und Mittagessen im Klosterhof, geladen hatten der Freundeskreis des Klosters Marienburg mit der neuen Vorsitzenden Elfriede Hilpert aus Detzeln und die Schwestern Passionistinnen und Benediktinerinnen mit Priorin Daniela Kucz.

Für die musikalische Umrahmung während des Gottesdienstes, der Prozession und das Klosterhofkonzert erhielten der Kirchenchor Eggingen (Leitung: Holger Albicker) und das Jugendorchester JOW Wutöschingen (Leitung: Yvonne Würth, Mitte) viel Applaus.

Der Kirchenchor Eggingen umrahmte das Klosterfest in Ofteringen musikalisch. | Bild: Yvonne Würth