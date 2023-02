Nach der Corona-Stille hat der Musikverein Eggingen in seiner Hauptversammlung auf ein wieder aufgeblühtes musikalisch Vereinsjahr zurückgeblickt. Das Jahreskonzert im November unter dem Motto „Festivalkonzert“ war der musikalische Höhepunkt und begeisterte durch eingängige Melodien auch die Konzertbesucher, „die das moderne Programm sehr lobten“, sagte Protokollführerin Mona Sackmann. Auch Dirigent Frank Heuft bedankte sich „für das gute Mitziehen zum Konzert hin“ und wünschte sich, dass alle „mit der gleichen Freude“ weitermachen. Dabei soll die gemeinsame Steigerung der musikalischen Qualität im Vordergrund stehen.

Bürgermeister Karlheinz Gantert leitete die Wahlen von allen Vorstandsposten außer den drei Vorsitzenden (Martin Albrecht, Monika Eichin, Sonja Baumann) und der zweiten Kassiererin (Bianca Waldvogel). Die Amtsinhaber stellten sich alle zur Wiederwahl und wurden wiedergewählt: Fabian Amann (Kassierer), Mona Sackmann (Protokollführerin), Anna Vogelbacher (Schriftführerin), Thomas Eichin (Notenwart), Markus Isele (Materialwart), Jasmin Hotz (Jugendvertretung), Michaela Schmidle (Beisitzerin), Stefan Wiesmann (Beisitzer) sowie die zwei Kassenprüfer und Ehrenmitglieder Peter Fritz und Horst Fischer.

Den Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr nutzte Versammlungsleiter Martin Albrecht auch für einen Moment des Gedenkens an die verstorbenen Passivmitglieder Hanspeter Rohr, Bruno Kirschner, Rolf Müller, und den Ehrenvorsitzenden Emil Schmutz. Auch fand Monika Eichin Worte des Dankes für Sonja Baumann (Musik-Mix) und Thomas Eichin (Schlagzeug), die durch ihr großes Engagement als vereinsinterne Jugendausbilder eine stützende Säule für die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses sind.

„Etwas Besonderes“ in Eggingen seien die vielen auswärtigen Musiker, die dem Musikverein die Treue halten und bei Auftritten und Proben immer den Weg auf sich nehmen, bedankte sich Monika Eichin. Kassier Fabian Amann berichtete über ein finanzielles Plus in der Kasse und Feuerwehrkommandant Martin Büche dankte für die gute Zusammenarbeit. Narrenvater Tobias Beil nutzte den Moment, um bereits für den Einsatz des Musikvereins beim kommenden Narrentreffen in Eggingen zu danken, das dieser mit einem Barzelt und einem musikalisch-närrischen Einsatz mitgestalten wird.