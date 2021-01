von (raf)

Ein Brand-Gutachter hat am heutigen Donnerstag die Brandruine in der Wutöschinger Straße „In der Siedlung“ inspiziert. Nach Auskunft von Polizei-Sprecher Matthias Albicker spricht nach den bisherigen Erkenntnissen alles dafür, dass ein überhitzter Akku eines Ladegerätes in einem angrenzenden Schopf den Brand des Einfamilienhauses ausgelöst hat. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass keine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vorliegt“, so Albicker auf Anfrage der Redaktion. Bestätigt hat der Gutachter die ursprünglich geschätzte Höhe des Gebäudeschadens mit 400.000 Euro. Zur Bekämpfung des Feuers waren am vergangenen Samstagmorgen rund 80 Feuerwehrleute auch aus Klettgau, Lauchringen und Waldshut-Tiengen im Einsatz.