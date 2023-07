In den Jahren der Pandemie entstand im Vorstand der Siedlergemeinschaft die Idee, Ehrungen verdienter Mitglieder im Rahmen eines Ehrungsabends im kleinen Park neben dem Rathaus abzuhalten. Inzwischen wurde diese Form bereits zum vierten Mal in dieser Form durchgeführt. Aus unterschiedlichen Gründen konnten nicht alle der 16 zu ehrenden Mitglieder an diesem Sommerabend dabei sein.

Der Vorsitzendende der Siedlergemeinschaft, Gerald Edinger, betonte, dass es dem Vorstandsteam in dieser hektischen Zeit, die getrieben sei vom Geist der Veränderung, um „die Wertschätzung der Treue zu unserer Gemeinschaft“. Eigenschaften wie Treue, Verlässlichkeit und Beständigkeit seien heute längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Siedlergemeinschaft dürfe sich glücklich schätzen und stolz darauf sein, eine Vielzahl von Mitgliedern in ihren Reihen zu haben, die seit Jahrzehnten dem Verein angehören und durch ihre Treue zur Gemeinschaft eine wichtige Stütze seien. „Heute Abend werden Menschen für ihre Zuverlässigkeit, ihre Beharrlichkeit, ihr Vertrauen in diese Gemeinschaft und deren Vorstandsteam ausgezeichnet“, betonte der Vorsitzende.

Dreimal konnte seine Stellvertreterin Brunhilde Donig Urkunden und eine Ehrennadel des Verbands Wohneigentum Baden-Württemberg in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft an Walburga „Burgel“ Stoll, Franz Bächle und Ludwig Schmutz persönlich übergeben. Von der Gemeinschaft gab es noch ein Präsent dazu. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden mit der silbernen Verbands-Ehrennadel Gerhard Grabow. Hans Michalek, Bruno Eisele und Herbert Bröcheler ausgezeichnet. Den nicht anwesenden Mitgliedern werden Urkunden und Ehrennadeln bei Gelegenheit übergeben.