Wutöschingen – Das Gewerbegebiet in Horheim wächst weiter. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplans „Markwiesen-Markäcker 3“ mit einer Fläche von circa acht Hektar. Damit wird im dritten Bauabschnitt die voraussichtlich letzte Erweiterung zwischen der Bahntrasse für die Wutachtalbahn und der B314 realisiert.

„Die Grunderwerbsverhandlungen sind abgeschlossen und in Kaufverträgen notariell beurkundet“, erklärte Bürgermeister Rainer Stoll, der die Planung mit Kathrin Wimmer-Kornmann vom Planungsbüro Kaiser dem Gremium vorstellte. Auch der Bebauungsplanentwurf wurde erstellt, ein Baugrundgutachten liegt vor, lediglich die Erschließungsplanung ist noch in Arbeit, denn sie orientiert sich auch an den Firmen, die sich ansiedeln werden.

Hinsichtlich der Erschließungsstraßen mit 6,5 Metern und Gehwegen mit 1,5 Metern Breite werden die Fakten aus den bereits erschlossenen Gebieten „Markwiesen-Markäcker 1 und 2“ übernommen. Zulässig sind im Erweiterungsgebiet neben Gewerbebetrieben, Büro- und Verwaltungsgebäuden auch Tankstellen, Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke, Sportanlagen, und Wohnungen für Betriebsinhaber und Aufsichtspersonal. Ausgeschlossen werden Spielhallen und Vergnügungsstätten.

Neu ist die Vorgabe, 20 Prozent der Dachfläche zu begrünen, wobei Kombinationen aus Begrünung und PV-Anlagen möglich sind. Die voraussichtlichen Erschließungskosten liegen bei 1.254.000 Euro. Von den acht Hektar werden rund sieben Hektar überbaut, die Differenzflächen gehen zulasten der einzuhaltenden Abstandsfläche von 20 Metern hin zur Bundesstraße und der Vorhaltung von Flächen für einen eventuellen dreispurigen Ausbau der B314.

Ausgleichsmaßnahmen werden mit Entsieglung von vorhanden Wegeflächen, Entwicklung einer Feldhecke, Grünflächen und Blühstreifen, Baumpflanzungen sowie Dachflächenbegrünungen geschaffen. Das verbleibende Kompensationsdefizit von 361.230 Ökopunkten wird mit der Ökokontomaßnahme der Aufwertung einer Obstbaumkultur in Schwerzen verrechnet.

Mit der Erweiterung des Gewerbegebiets in Horheim trägt die Gemeinde Wutöschingen der großen Nachfrage nach Gewerbebauland Rechnung. Bereits im Jahr 2000 hat Wutöschingen ein städtebauliches Konzept als Grundlage für die Erweiterung aufgestellt und mit dem inzwischen erfolgten Anschluss des Gewerbegebiets an die B314 im Rahmen des zweiten Bauabschnitts auch die verkehrstechnischen Voraussetzungen geschaffen. Der Bebauungsplan wird aufgestellt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird in Form einer einmonatigen Planauslegung vorgenommen.