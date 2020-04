von Yvonne Würth

Palmsonntag ist das Einfallstor in die Karwoche und mit Blick auf die bunten Palmen Hoffnungs- und Durchhaltezeichen. Annette Maier und Birgit Schulmeister aus Wutöschingen zeigten sich aktiv in Sachen Palmsonntag: „Auch wenn im Moment keine gemeinsamen Gottesdienste in den Kirchen stattfinden, bleibt das Gemeindeleben unter Einhaltung der geltenden Vorgaben – wie in vielen Gemeinden – auch in Wutöschingen sehr lebendig und ideenreich.

Zu Palmsonntag wurden von vielen Kindern und Erwachsene buntgeschmückte große und kleine Palmen zur Erinnerung an den Einzug Jesus in Jerusalem gebastelt. Jede Familie bastelte zwar kräftig alleine zu Hause, die Segnung der Palmen in der Kirche durch Vikar Stefan Jaskolla fand auch nicht öffentlich statt, aber wenn dann die Palmen am Palmsonntag Abend wieder von den einzelnen Gemeindemitgliedern nach Hause geholt werden, zeigen sie doch die Verbundenheit miteinander. Eine große Palme aufgestellt im Garten des Pflegeheimes und der angrenzenden Seniorenwohnanlage soll gerade diese so wichtige Verbundheit mit den dortigen Bewohnern und all den vielen dort Beschäftigten zum Ausdruck bringen.

Gottesdienst nicht gemeinsam gefeiert in den Kirchen sondern Gottes-Dienst tun – das ist in diesen Tagen an vielen Orten, in den Familien und oft unbemerkt im großen Nachrichtengeschehen für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Alle Kirchen der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen sind tagsüber zum persönlichen Gebet geöffnet – mit der Bitte, die nötigen Abstandsregeln einzuhalten. Und hier besteht auch die Möglichkeit, bereitgestellte kleine gesegnete Palmzweige mit nach Hause zu nehmen. Für die Kar- und Ostertage gibt es noch weitere Informationen im Internet (www.kathsekw.de).